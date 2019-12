Les enseignants du collège Versailles à Marseille exercent leur droit de retrait

Les enseignants et les parents d’élèves du collège Versailles à Marseille ont manifesté avant-hier sur le Vieux-Port,.Ils continuent à affirmer leur colère contre les circonstances des travaux en cours dans cet établissement public du troisième arrondissement.De l'amiante est présente.

Une destruction /reconstruction sur un site occupé par plus de 500 enfants d’un secteur très défavorisé. Des produits toxiques comme de l’amiante, de l’arsenic ont été décelés. Les travaux ont été interrompus, mais ils viennent de reprendre. Du coup les familles et les personnels sont très inquiets pour leur santé.

Malgré de multiples demandes, ils n’ont aucune information du conseil départemental en charge des collèges. Le combat dure depuis plusieurs mois, la CARSAT , la caisse d’assurance retraite et santé au travail est intervenue mais au final visiblement sans grand effet .Et donc la seule solution trouvée par le collectif et les enseignants pour alerter, exercer leur droit de retrait dès ce lundi.