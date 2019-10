Les enseignants du lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon dénoncent les emplois du temps bousculés par la réforme des lycées

Cavaillon - France

Cette réforme rappelons-le supprime les filières traditionnelle au profit d'un choix de spécialités à choisir et à panacher comme mathématiques, physique-chimie, sciences et vie de la terre, sciences économiques et sociales histoire-géo, géopolitiques et sciences politiques, langues étrangères et régionales , humanités, littérature et philosophie ou encore numérique, sciences de l'ingénieur ou bien arts plastiques.

Ici au lycée Ismaël Dauphin à cavaillon, dix de ces spécialités sont proposées et chaque élève a dû en choisir trois au-delà d’un tronc commun qui comprend le français ou la philosophie, l'histoire-géographie, deux langues vivantes, l'enseignement scientifique, l'enseignement moral et civique et l'éducation physique et sportive.

Or pour les enseignants cavaillonnais qui avaient déjà débrayé le 17 septembre dernier, la répartition sur la semaine de ces spécialités en première a pour conséquence d’éclater les emplois du temps de beaucoup d’élèves. Des heures de cours très éparpillées dans la journée ou encore des horaires qui empiètent sur la pause déjeuner ont insisté les manifestants. Une organisation qui se répercute également sur la charge de travail des enseignants qui se sentent dépossédés, disent-ils tous, dans leur investissement et leur motivation au quotidien. Une position exagérée pour la proviseure de l’établissement qui a déjà fait modifier certains plannings. Pour Nadine Valletta les intervalles inévitables dans les emplois du temps pour se conformer aux choix de chaque élève leur donnent la possibilité de travailler sur place dans les espaces aménagés pour l'étude et de s’avancer avant de rentrer chez eux.

Sur cette question des emplois du temps et de la réforme des lycées, les délégués du SNES-FSU de l’académie d’Aix Marseille, syndicat à l’ origine de ce rassemblement à Cavaillon, se sont donnés rendez-vous à Marseille ce mercredi pour décider d’actions à mener.

Les enseignants d’Ismaël Dauphin de leur côté vont demander un rendez-vous au recteur d’académie.