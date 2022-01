Les enseignants du Vaucluse restent mobilisés contre le protocole sanitaire mais sans faire grève

Il ne devrait pas y avoir trop de perturbations dans l'école de vos enfants ce jeudi. La semaine dernière, ils se sont mobilisés massivement, avec plus de 70% de grévistes dans le premier degré en Vaucluse d'après les syndicats. Cette fois, ils restent opposés au protocole sanitaire mais sans grève ni manifestation. Ils se réservent plutôt pour la semaine prochaine.

D'autres façons de s'opposer au protocole sanitaire

À l'UNSA 84, on attend de voir : "On laisse deux ou trois semaines au ministre pour voir si ces promesses deviennent concrètes" explique Michaël Chaléard, représentant syndical. À savoir, la distribution de masques FFP2 et surtout, l'arrivée de contractuels pour venir renforcer les rangs. En attendant, le syndicat invite les enseignants à porter des brassards ce jeudi devant les élèves pour manifester leur colère. Par ailleurs, ils vont envoyer une lettre au premier ministre et prévoit de rencontrer lundi la directrice académique de Vaucluse.

De son côté, le SNUIPP-FSU appelle à se rassembler devant les écoles à la pause du midi avec une pancarte "Mon école craque". Pas d'appel à la grève non plus chez Force Ouvrière, mais l'organisation de trois assemblées générales à 17h dans les locaux du syndicat à Avignon, Orange et Carpentras. FO se réserve pour la grève de jeudi prochain, le 27. Une manifestation unitaire pour l'emploi et de meilleurs salaires. "On portera haut la colère des enseignants" prévient Force Ouvrière 84.

