Les enseignants en grève au collège Jules Vallès de Fontaine

Une grande majorité des enseignants du collège Jules Vallès de Fontaine a observé deux jours de grève ce lundi et ce mardi, pour protester contre des hausses d'effectifs dans les classes. Le collège n'est plus en REP, Réseau d'éducation prioritaire, depuis 2015 mais il reste un établissement "accompagné" répond l'inspection d'académie.

Des effectifs qui augmentent depuis la sortie de REP

"À la rentrée 2015, explique Aurélien Lapierre, professeur d'EPS, l'établissement est sorti de l'éducation prioritaire. Donc le nombre total de maximum d'élèves par classe a été relevé à 26. Et on a appris, pour ce qui est des enseignants-enseignantes, par notre chef d'établissement, il y a quelques jours, juste avant la pré-rentrée, que le seuil maximal avait été relevé à 27 élèves". Une hausse que les enseignants n'acceptent pas. "Ici, on accueille des élèves issus de catégories sociales défavorisées. Même si le collège est sorti du réseau d'éducation prioritaire, les difficultés des familles, les difficultés des élèves sont restées les mêmes. Il y a quelques critères qui ont été modifiés qui font qu'on n'est plus en éducation prioritaire mais les difficultés sont restées les mêmes." Sans compter que le collège accueille ou met en œuvre des dispositifs spéciaux comme les classes d'enseignement par compétence, l'accueil pour les élèves à haut potentiel avec troubles associés et une classe Ulis. Passer de 26 à 27 on a l'impression que ce n'est pas grand-chose mais "ce qu'il faut savoir, ajoute Aurélien Lapierre, c'est qu'on est parti de 24 il y a quelques années, avant de passer rapidement à 26, puis aujourd'hui à 27 ! Et en fait le seuil officiel dans l'académie de Grenoble, c'est 28 élèves en sixième et cinquième et 30 en quatrième et troisième. On se doute bien que dans les années qui viennent, ça pourrait être 28-30 aussi ici [...] et on sait qu'avec le profil d'élèves qu'on a, il faudrait être à 25 élèves maximum par classe. On le sait très bien".

Un établissement qui reste "protégé" selon l'inspection d'académie

De son côté Viviane Henry, directrice départementale des services de l'éducation nationale en Isère, dit "être un peu surprise de lire que c'est une grève «à titre préventif»". "C'est quand même dommage que des enfants n'aient pas école pour une action à titre préventif". Sur le fond l'inspectrice d'Académie explique que "_Jules Vallès est sorti de REP avec des indicateurs sociaux qui sont en évolution favorable_. Pour autant cet établissement depuis a toujours été accompagné et cette année encore je vous signale que la moyenne de l'établissement est encore inférieure à 25 par classe et que ce sont seulement trois classes qui sont à 27". Viviane Henry qui promet qu'elle va rencontrer les enseignants "pour dialoguer" mais on comprend qu'il y a peu de chance que les revendications de ces derniers, accompagnés par certains parents, aboutissent.

Cause différente mais mêmes effets au collège Edouard Vaillant de Saint-Martin-d'Hères

Dans une autre commune de la métropole de Grenoble la colère gronde également au collège Edouard Vaillant de Saint-Martin-d'Hères, où il y a un appel à la grève pour ce jeudi. Ce collège n'a pas obtenu le classement en REP en 2015 mais selon les enseignants il aurait tout lieu de l'être et surtout "avait obtenu la promesse malgré tout d'effectifs à 25 par classe". Cette année, des classes émargent à 27 déplorent les enseignants. Ce qui s'ajoute, selon Delphine Serra, du syndicat Sud, à une CPE "à 80%", à "des heures manquantes de psychologue scolaire", sans parler des travaux de rénovation de l'établissement "pour un mieux plus tard mais qui génèrent des nuisances pour l'instant et pour plusieurs années". "Dans cet établissement, répond Viviane Henry, ils disent être à 27 dans trois classes mais ce sont avec les UPE2A et les Ulis (dispositifs spéciaux pour enfants en difficulté et enfants non francophones) donc on est là encore sur quelque-chose de complètement protégé alors même que l'établissement n'est pas en REP".