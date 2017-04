Les enseignants et les parents d'élèves du collège Puech claquent la porte des négociations

Mardi dernier, ils ont quitté le comité de pilotage, la structure chargée de réfléchir à l'avenir de l'établissement, menacé de fermeture.

Et si cette réunion ne s'est pas bien passée, c'est pour des raisons techniques et de calendrier. Les représentants des enseignants et des parents d'élèves affirment avoir reçu trop tardivement les documents préparatoires qui demandent une certaine maitrise. Difficile dans ces conditions, selon eux, des personnes qui ne sont pas des experts, de les examiner et de les analyses correctement. D'où leur action coup de poing de mardi soir explique Sophie Sabin, la porte-parole du collectif pour la sauvegarde de Puech : "notre rôle c'est vraiment d'être actif et ce que nous espérons c'est un calendrier adapté. Quand les bureaux d'études envoient les documents qu'on ait le temps nécessaire pour les étudier et qu'on se présente au comité de pilotage pour que ça se passe bien".

Cela dit, si une porte a claqué mardi dernier, elle ne s'est pas entièrement refermée. Les enseignants et les parents d'élèves, qui participent au comité de pilotage, reviendront à la table des discussions le 16 mai prochain. Les documents techniques, leur a-t-on promis, leur seront envoyés 10 jours avant. Le collège Puech, le seul établissement public dans le centre-ville de Laval accueille près de 300 ados. Une décision sur sa fermeture ou non devrait intervenir avant le fin de l'année. C'est le Préfet de la Mayenne qui devra trancher un sujet qui suscite, depuis des mois, inquiétude et polémique.