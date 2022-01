Les enseignants fatigués et en colère à cause du protocole sanitaire dans les écoles de La Rochelle

Face à Caroline Soulié, dans sa classe de CP de l'école primaire Simone-Veil de La Rochelle, en Charente-Maritime, seulement 12 élèves... Sur 26. "Deux ont le Covid, les autres n'ont pas pu revenir car ils n'ont pas eu le résultat de leurs tests à temps." Certes, c'était avant les dernières annonces du Premier ministre Jean Castex, d'autres modifications du protocole, la troisième fois en dix jours, mais pour les enseignants, cela ne change pas beaucoup. Ce jeudi 13 janvier, beaucoup d'entre eux devraient faire grève, harassés par ces changements, par la gestion de cette crise sanitaire, qui s'ajoute à un quotidien déjà bien contraignant d'après eux.

Elèves qui partent, qui reviennent, difficile à suivre

Avec ces 12 élèves, Caroline Soulié fait quand même classe : "On continue, on fait des choses importantes, que les autres devront rattraper. Je ne sais pas quand les autres le feront, ils ne vont pas revenir tous en même temps. Et les autres, qui l'ont déjà fait, est-ce qu'ils seront là ?" Ses élèves partent et reviennent au compte-goutte, selon les résultats des tests, et pendant ce temps-là, elle doit tenter de suivre le programme, sans prendre trop de retard. Difficile pour le suivi pédagogique.

Caroline Soulié est directrice depuis quatre ans à l'école Simone Veil, mais occupe ce poste depuis bien plus longtemps. Expérience qu'elle met au service de ses collègues, plus jeunes. © Radio France - Lise Dussaut

J'appelle régulièrement mes collègues pour qu'ils m'aident

Caroline Soulié qui a également la casquette de directrice à l'école Simone Veil. Depuis la reprise après les fêtes, il y a une semaine et demi, la situation s'est encore tendue. Sur son bureau dans sa classe, trois téléphones. "Depuis ce matin, ça n'arrête pas. Des parents, qui n'ont pas tout compris au dernier protocole, moi-même il me faut du temps pour tout assimiler." Une maîtresse-directrice qui doit prendre des décisions, dans l'urgence : "L'autre jour, j'avais une collègue absente, malade. J'ai dû appeler les parents un à un pour les prévenir, cela m'a pris une heure et demi."

Des papas ou des mamans pour qui c'est également difficile à vivre. "Le matin, quand je vais au portail, parfois ils sont très remontés, et sur qui ils aboient ? Nous. On les comprend, mais on n'y est pour rien. Je suis présente, je fais ce que je peux", relate Célia Métreau, directrice et maîtresse dans l'école voisine, toujours à La Rochelle. Régulièrement, elle prend son téléphone pour appeler Caroline, lui demander conseil : "Ce sont mes collègues qui m'apportent le plus d'aide, _je n'ai pas ou peu de réponse de mes supérieurs_." Célia, jeune directrice, elle a 32 ans, commence à fatiguer : "Cela fait moins deux semaines qu'on a repris, j'ai l'impression que cela fait quatre mois. Je cours de partout, je suis au four et au moulin, mais ce n'est pas possible."

En plus, de gros problèmes avec internet

Ce qui les agace le plus, c'est qu'en deux ans de crise sanitaire, rien n'a bougé. "A chaque fois on a l'impression qu'on découvre tout, nous n'avons rien appris, s'insurge Caroline. Avec un peu d'organisation, en anticipant, ce serait plus vivable, c'est quand même rageant."

Sans compter que dans leurs deux écoles, il y a de gros problèmes d'internet. "Quand j'ai du temps pour faire toutes les tâches administratives, de directrice, je ne peux pas, je suis bloquée par internet. C'est vraiment lourd, sincèrement, on n'en peut plus," regrette Célia Métreau.