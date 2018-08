Lattes, France

C'est la journée de rentrée officielle des 12 593 enseignants de l'Hérault ce vendredi. Une journée pour préparer les classes, programmer les projets, finaliser les emplois du temps, gérer les inscriptions de dernières minutes et faire les photocopies.

Pour les écoles maternelles et primaires, il s'agit aussi de recevoir les commandes de cahiers, stylos et autres fournitures scolaires.

Mais beaucoup d'enseignants ont déjà fait une rentrée informelle. De nombreuses réunions étaient organisées dès jeudi pour que les équipes se retrouvent et échangent sur l'année à venir, sur les élèves. Et les directeurs et directrices d'établissements de 1er degré sont rentrés depuis lundi pour vérifier la réalisation des travaux prévus pendant l'été ou faire face à tout imprévu.

Cette année, le département de l'Hérault comptabilise 309 891 élèves dont 218 658 dans le 1er degré et 91 233 dans le secondaire.

Des moments d'échanges, de retrouvailles et de préparation

Pour Isabelle, directrice d'une école à Lattes "ces journées sont primordiales, on reprend tout doucement les habitudes, on parle de certains élèves que l'on connait et qui sont passés dans les classes supérieures. Il y a une transmission de connaissance entre les enseignants sur toute l'année dernière pour préparer l'année suivante".

Isabelle, directrice d'une école primaire à Lattes Copier