Les enseignants indriens une nouvelle fois mobilisés pour défendre leur future retraite

Département Indre, France

La réforme des retraites induirait une baisse des pensions de 600 à 900 euros par mois pour les enseignants, assurent leurs syndicats. Ils appellent donc une nouvelle fois à la mobilisation ce mardi alors que le gouvernement doit détailler sa réforme mercredi. La semaine dernière plusieurs écoles sont restées fermées dans l'Indre, cette fois ce n'est pas le cas, la grève sera tout de même suivie par environ un tiers des enseignants en France estime le syndicat SNUIPP-FSU, un peu moins dans le département.

Le syndicat SNUIPP-FSU demande le retrait pur et simple du projet de réforme

Le gouvernement a pourtant promis des augmentations de salaires pour les enseignants pour éviter justement une baisse de leurs pensions, pour une enveloppe totale de 400 millions d'euros. "C'est juste une augmentation de salaire pour devoir travailler plus longtemps, en plus ils parlent de salaires et primes, les primes cela veut dire que ça ne concernera pas tout le monde" dénonce Pierre Laumonier, délégué du syndicat d'enseignant SNUIPP-FSU dans l'Indre.