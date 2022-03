Les enseignants palois se mobilisent pour le retour de la semaine de 4 jours à l'école

Une cinquantaine d'enseignants et de directeurs d'écoles ont manifesté devant l'hôtel de ville de Pau ce mercredi midi. Alors qu'ils demandent toujours le retour à la semaine de 4 jours, une délégation de représentants syndicaux a été reçu à la mairie.

Ils veulent revenir à la semaine de 4 jours à l'école. Les enseignants palois s'étaient donnés rendez-vous ce mercredi midi, place Royale, devant l'hôtel de ville de Pau, à l'appel de l'intersyndicale FO, SE-UNSA et SNUipp-FSU. En novembre 2021, une consultation organisée par l'intersyndicale avait rendu son verdict : 89% des professeurs des écoles sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours, alors que depuis 2013, le rythme dans les écoles paloises est de 4 jours et demi. Majorité un peu moins grande chez les parents, avec 54% d'avis positif pour le retour au rythme préexistant.

La délégation reçue en mairie © Radio France - Florent Vautier

A l'occasion de ce rassemblement, une délégation de l'intersyndicale a été reçue à l'hôtel de ville par l'adjointe au maire en charge de l'éducation et par des membres du cabinet de François Bayrou. Olivia Queysselier, secrétaire départementale du syndicat SNUDI-FO, a pu rappeler les revendications des enseignants : "Elles vont bien au delà de l'envie catégorielle d'améliorer nos conditions de travail. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une véritable dégradation de l'apprentissage. La semaine de 4 jours et demi augmentent les difficultés scolaires, augmentent la fatigue et elle a, au mieux, pas d'impact ou des impacts négatifs."

La ville pourrait annoncer sa décision dans les prochaines semaines, probablement avant le prochain conseil municipal prévu début avril.