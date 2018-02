C'est une réforme qui fait couler beaucoup d'encre : celle du lycée et du baccalauréat. 5 épreuves à passer au lieu d'une dizaine aujourd'hui, plus de contrôle continue et la disparition des filières L, ES et S. Cela inquiète les enseignants qui sont appelés à faire grève aujourd'hui

Le Mans, France

Le gouvernement envisage de changer le bac en 2021 avec cinq épreuves à passer au lieu d'une dizaine aujourd'hui. Il y aurait aussi plus de contrôle continue( qui compterait pour 40% de la note du BAC). Cette réforme, si elle voit le jour prévoit, la disparition des filières littéraires, économiques et scientifiques. Et cela inquiète les syndicats d'enseignant qui appellent à la grève aujourd'hui. Lionel Quesne, co secrétaire départemental du SNES, le syndicat national des enseignants du second degré était l'invité de France Bleu Maine ce matin