Les épiceries solidaires très sollicitées par les étudiants de Nancy avant la rentrée

L'association de la Fédélor évoquait déjà il y a quelques jours une hausse de plus de 3% des frais de rentrée en Lorraine, à 2 400 euros en moyenne. Elle continue d'alerter sur la précarité étudiante, à l'occasion de l'ouverture de la semaine de rentrée de l'Université de Lorraine. Ses deux épiceries solidaires AGORAé de Nancy sont prises d'assaut, avant le retour dans les amphis. "On reçoit une vingtaine d'appels tous les jours", confie Enzo Zuddas, son président. "Mais ça ne me surprend pas. Le plus gros poste de dépense, c'est le loyer, donc malheureusement, on rogne sur le reste : l'alimentation et la santé."

L'aide essentielle des proches

A la cité U de Boudonville, à proximité du campus de lettres, Gabrielle entame sa première rentrée universitaire. A 17 ans et demi, elle va apprendre la comptabilité, une discipline qui risque d'être bien utile face à son compte en banque. "Mes bourses sont de 250 euros", confie-t-elle. Or, son loyer est de 270 euros par mois. "Mes parents font ce qu'ils peuvent et ils me payent mes courses. J'arrive à avoir 50 euros d'argent de poche par mois."

Gabrielle envisage donc de travailler de temps en temps, pour compléter son budget. Tout comme Abdelkarim, étudiant marocain en master de finance, qui a dû prendre un emploi lors de la dernière année scolaire. "Mes parents me payaient mes études, mais ils ont arrêté", explique-t-il. "Mais je ne suis pas à plaindre", ajoute Salomé, qui a travaillé de son côté tout au long de l'été. "Je pourrai même peut-être me payer mon permis", et pourquoi pas même sa propre voiture.