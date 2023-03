Les épreuves de spécialité du bac seront-elles perturbées dans le Loiret ?

Les épreuves de spécialité du baccalauréat vont-elles connaître quelques perturbations dans le Loiret ? A l'appel de plusieurs syndicats, CGT éducation, SNLC-FO, SNES-FSU et SUD Education, un préavis de grève national a été déposé pour cette journée de lundi et celle de demain, jours de ces épreuves pour les lycéens. Pas de blocage des examens mais quelques couacs dans l'organisation sont à craindre.

Ces épreuves de spécialité sont particulièrement importantes pour les bacheliers. Avec les notes du contrôle continu, elles comptent pour beaucoup dans la validation des choix sur Parcoursup. Pour les syndicats, il ne s'agit donc pas de pénaliser les lycéens et d'empêcher la tenue des examens. "Ce n'est pas les élèves que l'on vise" assure Joanna Pfeiffer, co-secrétaire de l'académie Orléans-Tours du syndicat FSU. "Il se peut qu'il y ait quelques complications d'ici de là mais encore une fois la responsabilité, c'est le Gouvernement qui la porte" indique Joanna Pfeiffer qui ajoute "l'Education nationale ne doit pas être exsangue du durcissement du mouvement après le passage en force de la réforme des retraites". Ce mouvement s'inscrit donc dans la poursuite de la lutte contre la réforme des retraites mais il entend également dénoncer le calendrier incohérent du baccalauréat.

Appel à la grève pas au blocage

Habituellement placées en juin, ces épreuves ont été avancées en mars via à l'époque la réforme de l'ancien ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Pour cause de Covid-19, ce changement de taille n'avait pu jusque là voir le jour, sa mise en place cette année scolaire est donc une première. Ce nouveau calendrier des épreuves est "absurde" estime Joanna Pfeiffer. Selon la co-secrétaire académique du syndicat FSU, "les élèves ne sont pas prêts et sont extrêmement angoissés, le programme a été difficilement bouclé voire pas bouclé dans certaines disciplines". Le souhait de voir cette réforme abandonnée, retirée "n'est pas nouveau" précise Joanna Pfeiffer. "On est pas écouté dans les instances mais on continue de se battre car sur le terrain c'est infaisable et ce n'est pas possible de continuer comme cela" conclut la responsable syndicale.