Les épreuves du bac perturbées dans plusieurs lycées de l'île

Corse, France

Les enseignants ne veulent pas de la nouvelle version du baccalauréat. Les E3C, les nouvelles épreuves anticipées, ont débuté ce matin pour les élèves de première.

Pour les professeurs, ces épreuves, qui compteront au final pour 30% de l'examen, portent atteinte à l'égalité. Ils estiment qu'elles ont également été préparées à la hâte, avec des coquilles dans les sujets.

Ils soulèvent aussi la problématique des corrections et des surveillances d'examen, qu'ils devront faire en même temps que leurs heures de cours, alors qu'ils étaient dégagés dans l'ancienne formule du bac, qui se déroulait à la fin de l'année scolaire.

Devant le lycée Laetitia, à Ajaccio, une partie des professeurs, réunis en intersyndicale, a boycotté ce lundi matin l'épreuve d'histoire-géographie. "Un prétendu contrôle continu nous a été imposé sans lien pertinent avec le travail mené dans nos classes", pouvait-on lire sur un tract, distribué devant les grilles de l'établissement. "Le surcroît de travail pour les élèves et les personnels est considérable et totalement inutile. En conséquence, nous demandons l'annulation du contrôle continu tel qu'il a été prévu par le Ministère, et la mise en oeuvre d'une réforme du lycée cohérente et efficace".

Les élèves se sont joints au mouvement, une partie d'entre eux a refusé de se présenter à l'examen.