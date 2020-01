Les épreuves du bac reportées au Lycée Philippe Lamour à Nîmes

Nîmes, France

Ce mercredi 22 janvier, une cinquantaine d'opposants à la réforme des retraites jettent des manuels scolaires et des calculatrices obsolètes à travers les grilles de la Préfecture du Gard à Nîmes. Une action dite "symbolique" de la part de cette cinquantaine d'enseignants, gilets jaunes ou encore syndicalistes qui se disent démunis. Ils tentent de multiplier ce type d'action. Certains grévistes ont décidé de ne pas donner les sujets du baccalauréat dans leur établissement. A Nîmes par exemple, au lycée Philippe Lamour, l'épreuve avancée de mathématiques, épreuve commune de contrôle continue, est annulée ce jeudi 23 janvier.

Les épreuves de langues vivantes, d'histoire et de mathématiques reportées au Lycée Philippe Lamour

Une action symbolique pour ces enseignants qui se disent démunis, comme Sophie, enseignante en mathématique au Lycée Philippe Lamour : "On n'a pas donné de sujet dans notre lycée parce qu'on estime que les élèves ne sont pas prêts et que les sujets ne sont pas satisfaisants. Les lycéens partent en stage et ils vont revenir de stage et là ils devront passer l'examen. J'essaie de leur faire faire des mathématiques au mieux possible et quand on me dit qu'il y a un examen en janvier, je me dis que je n'ai pas eu le temps de le redonner confiance dans cette matière. J'espère qu'on va être entendu enfin et qu'on pourra enseigner dans des conditions convenables pour tout le monde." Les épreuves de langues vivantes, histoire et mathématiques sont donc reportées au Lycée Philippe Lamour. Les épreuves doivent donc avoir lieu début février.