Les épreuves du bac risquent-elles d'être perturbées par la grève de la surveillance ?

Jour J ce lundi pour plus de 743.000 candidats au bac. Les épreuves commencent à 8h avec la philososphie pour le bac général, et le français à 9h30 pour le bac pro. Les syndicats de professeurs ont lancé un appel à la grève de la surveillance, mais le ministère, qui a prévu des remplaçants, rassure.

La boule au ventre ou décontractés, plus de 743.000 candidats franchissent, ce lundi, les portes des lycées pour passer la première épreuve écrite du bac.Le ministère de l'éducation assure qu'elle devrait se dérouler "normalement", malgré un appel à une grève de la surveillance.

A 8h, les 554.000 candidats des bacs généraux et technologiques découvrent leur sujet de philosophie. Pour les 190.000 candidats du bac professionnel, c'est l'épreuve de français, à 9h30.

Les chefs d'établissement priés de prévoir des remplaçants

Cette année, pour la première fois depuis 2003, des syndicats de professeurs appellent à une grève de la surveillance ce lundi pour protester contre la réforme du bac, qui entrera en vigueur en 2021. "L'examen aura lieu normalement", répète le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Le ministère a donné des consignes aux chefs des 4.635 centres d'examen pour qu'ils prévoient un volant de remplaçants.

"C'est une petite minorité qui fera grève", Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation

"Les épreuves vont se passer normalement", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce lundi sur France Inter. il s'attend à "autour de 5%" de grévistes, "c'est une spéculation", a-t-il indiqué."C'est une petite minorité qui fera grève", avait déjà assuré le ministre vendredi. "Les professeurs sont des personnes responsables qui amènent leurs élèves jusqu'au baccalauréat et qui n'ont aucune envie de saboter le moment pour lequel ils les ont préparés".

Un tiers de grévistes en Vaucluse et en Provence

Dans le Vaucluse par exemple, 30% des enseignants vont répondre à l'appel à la grève des syndicats ce lundi selon le syndicat SNES. Comme ailleurs, l'académie a prévu un plus grand nombre de personnels pour assurer la surveillance des salles d'examen : tous les proviseurs ont convoqué 15 à 25% d'enseignants supplémentaires par rapport aux années précédentes. Même taux de grévistes annoncé en Provence, où là aussi, le rectorat a pris des dispositions spéciales afin que les examens aient lieu.

Les raisons de la grève

L'intersyndicale qui a appelé à la grève , et regroupe notamment le Snes-FSU, premier syndicat chez les enseignants du secondaire, et Sud-Education, entend protester contre la réforme du bac qui réduira notamment le nombre d'épreuves finales de l'examen au profit du contrôle continu et s'accompagne d'une refonte de l'enseignement au lycée. Les syndicats voient dans cette transformation l'instauration d'un bac "local", dont la valeur dépendra du lycée dans lequel le jeune aura effectué sa scolarité, et s'attendent à "un rythme effréné d'évaluations" via le contrôle continu. Ils se disent par ailleurs exaspérés par ce qu'ils voient comme une absence de réponse du ministre à leurs inquiétudes sur la réforme de cet examen bicentenaire.

Les résultats du bac seront connus le 5 juillet et les rattrapages s'étaleront jusqu'au 10. Depuis 2012, le taux de réussite dépasse les 80%. En 2018, 88,2% des candidats ont empoché le diplôme. Mais la proportion de bacheliers dans une génération est nettement plus faible : un jeune sur cinq âgé de 18 ans n'avait pas le bac en 2018.