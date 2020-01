Les épreuves du baccalauréat perturbées ce matin au lycée Aristide Bergès de Seyssinet-Pariset

Seyssinet-Pariset, France

Ce matin, professeurs et élèves manifestent devant le lycée Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset. Ils sont postés devant les grilles depuis 7h30 affirme Emilie Benoit-Gonin, professeur d'histoire-géographie : "Nous voulons empêcher la tenue de ces évaluations que l'on estime inacceptables pour nos élèves."

Inciter les élèves à ne pas aller aux épreuves

Une action qui va se poursuivre toute la matinée jusqu'au début des épreuves, à 11 heures : "On ne sait pas si on va empêcher les élèves de rentrer, c'est une histoire de légalité, mais on va les inciter à ne pas y aller. On les a déjà sensibilisés avant et on leur a dit de ne pas participer à ces épreuves."

De leur côté, les élèves ont envoyé une lettre vendredi à la proviseure du lycée dans laquelle ils expriment leur désaccord avec cette réforme du baccalauréat.