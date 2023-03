Les épreuves scientifiques du brevet pourront de nouveau se faire en langue basque

C'est Vincent Bru, député (Modem) des Pyrénées-Atlantiques qui a tweeté l'info : le ministre de l'Éducation Nationale Pap N'Diaye l'a contacté pour lui annoncer que les collégiens auront à nouveau le choix de rédiger des épreuves de sciences du brevet des collèges en euskara. Les sciences de la vie et de la terre, la physiques et les sciences dites techniques sont concernées. Jusqu'à présent, les collégiens ne peuvent concourir en basque que pour les mathématiques et l'histoire-géo.

Le député de Pyrénées-Atlantiques ne cache pas sa joie : c'est une "demande extrêmement relayée par l'ensemble des parlementaires et par l'Office public de la langue basque. La demande avait été formulée par Seaska mais également par les autres filières d'enseignement du basque". L'objectif affiché est "d'augmenter le nombre d'épreuves qui puissent être passées en langue basque pour l'obtention du brevet". Le député évoque une écoute plus attentive du ministre actuel de l'éducation par rapport à ses prédécesseurs.

Une décision très symbolique

Vincent Bru explique la portée de cette décision. "le français étant la langue de la République, il était difficile de multiplier les dérogations. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, on s'est heurté à un refus de la part du ministère de l'Éducation nationale. Et je dois dire que le changement de ministre en particulier, a été un signe tout à fait positif. Et on le voit aujourd'hui."

Du côté de Seaska , la fédération des ikastola, on se félicite de cette décision. Peio Jorajuria rappelle le contexte : "ces dernières années, on a eu énormément de reculs sur la question des examens pour nos élèves. L'épreuve de sciences du brevet qui pouvait se faire en euskara la première année, mais nous avons eu un refus du gouvernement de pouvoir continuer. Les copies qui étaient rédigées en langue basque n'étaient plus corrigées et nos élèves avaient de très, très mauvaises notes parce qu'ils continuaient à rédiger ces examens en langue basque, parce que c'est la langue dans laquelle ils avaient appris. Pour le baccalauréat également, nous avions jusqu'à présent deux épreuves que nous pouvions passer en langue basque. Et depuis l'année dernière, ce nombre est descendu à zéro."

Cette annonce du ministre tombe alors à point nommé "une très très bonne nouvelle parce que sur la question du brevet, on s'est mobilisé pendant plusieurs années. Il y a eu énormément d'actions , des occupations, des chaînes humaines, de la désobéissance. On a beaucoup, beaucoup de monde, que ce soit les élèves, les parents, les professeurs, les politiques qui se sont mobilisés sur cette question et faire reculer le gouvernement . C'est une très, très grande victoire pour nous. Malheureusement, le chemin n'est pas terminé parce qu'il reste la question du baccalauréat. Il commence ce lundi et les épreuves vont devoir se faire entièrement en français."

"Azterketak euskaraz" (les examens en langue basque) manifestation en 2021 à St Palais. © Radio France - Bixente Vrignon

Un pas en avant, après deux pas en arrière?

En plus du symbole cette décision est une étape pédagogique fondamentale souligne Peio Jorajuria "Le développement de la langue basque passe par l'enseignement et un enseignement en euskara dans toutes les matières. Nous ne travaillons pas uniquement pour avoir des compétences langagières, donc nous travaillons pour que nos élèves puissent utiliser la langue basque, quel que soit le domaine. C'est le cas actuellement dans les ikastola. C'est le cas également dans certaines écoles bilingues publiques. Malheureusement, avec cette épée de Damoclès des épreuves finales qui sont uniquement en français."

Dans une lettre adressée à l'Office public de la langue basque et signée du ministre, il précise que sa décision se base sur l'article L.312-10 du code de l'éducation qui précise que ''les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé dans les régions où elles sont en usage."

Toutefois pour Pieo Jorajuria cette autorisation doit aller plus loin. "Malgré la double compétence de nos élèves sur la langue, on ne prépare pas un examen de la même façon quand il est dans une langue ou dans l'autre. Et imposer le français sur toutes les épreuves du baccalauréat, c'est empêcher le projet pédagogique d'immersion qui est développé dans nos établissements".

Reste le baccalauréat

Par contre poursuit Peio Jorajuria "ce n'est pas la fin du combat parce qu'il reste le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est encore plus important. Le développement du langage au lycée est un axe très, très stratégique, non seulement pour les ikastola, mais également pour les écoles publiques. Il faut que les matières de spécialité, qui sont au cœur du noyau du nouveau système du lycée, puissent être faites en langue basque. Il faut que les examens soient autorisés en langue basque au baccalauréat aussi, comme ça l'était jusqu'à présent".

"Le gouvernement avait reculé de deux pas en nous retirant le brevet et le baccalauréat. Ils viennent d'avancer d'un pas et s'en va fêter cette victoire parce qu'enfin le gouvernement avance. Par contre, on est encore en retard par rapport à ce que a la situation dans laquelle on était il y a encore deux ans".

Les épreuves du brevet auront lieu les lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour la session normale. Et la session de remplacement se tiendra elle les lundi 18 et mardi 19 septembre 2023.