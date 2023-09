Les escapades de France Bleu Limousin à Masléon

Une cantine faite sur place, une cour en herbe et ombragée, des élèves et des instituteurs et institutrices heureux de reprendre le chemin de l'école. Et cerise sur le gâteau pour cette école rurale: l'ouverture d'une nouvelle classe et l'arrivée d'une nouvelle maîtresse. Tout était réuni pour la plus belle des rentrée que vous avez vécu en direct sur France Bleu Limousin.

