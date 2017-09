Les étudiants clermontois de STAPS demandent plus de moyens pour leur filière

Les étudiants clermontois ont échappé au tirage au sort mais ils dénoncent le manque de moyens. Ils ont participé hier à la journée nationale de mobilisation des STAPS même s'ils n'ont pas manifesté.

L'amphithéâtre vient d'être rénové mais les 150 places restent toujours insuffisantes. Ils sont 1300 étudiants en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) sur le campus des Cézeaux à Clermont, dont 500 bacheliers qui viennent de faire leur rentrée. Malgré tout, ils n'étaient qu'une cinquantaine pour la réunion organisée ce mardi. Le signe peut être que les étudiants clermontois ne mesurent pas la chance de ne pas avoir eu à passer par le tirage au sort.

Il y avait 33.000 demandes dans toute la France pour 17.000 places et au final, 10.000 étudiants qui n'ont pas pu voir leur vœu prioritaire respecté. Quelques uns, parisiens ou bordelais, ont d'ailleurs pu être repêchés à l'UFR STAPS de Clermont. C'est pour cela que Association Nationale des Etudiants en STAPS demande plus de moyens, pour pouvoir accueillir tous les bacheliers qui veulent suivre cette filière et pour que les professeurs ne soient plus débordés.

Des débouchés dans tous les secteurs

D'autant plus qu'il n'y a pas que le problème des moyens. Les étudiants en STAPS ont aussi le sentiment d'être considérés comme des étudiants au rabais dans une filière qui se limite à former des profs de sport. Ils précisent d'abord qu'il faut dire professeur d'EPS et puis que ce n'est pas le seul débouché, loin de là. Les étudiants peuvent également choisir le management du sport, entraîneur sportif et préparateur physique ou encore les activités physiques adaptées à la santé pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Il est assez facile de trouver un emploi après avoir décroche son diplome.

Les étudiants demandent donc plus de moyens mais aussi la fin des différences entre les diplômes validés d'un côté par l'Education Nationale et de l'autre côté par la ministère des sports. Ils proposent de lancer un système de tutorat pour accompagner les plus jeunes, d'avoir des cours en vidéo, pour éviter de s'entasser dans un amphi. Des améliorations urgentes pour eux, encore plus aujourd'hui après le choix de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques 2024.