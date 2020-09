Les étudiants de l'université de Grenoble font leur rentrée sous le signe des règles sanitaires

Des panneaux annoncent la couleur partout sur le campus de l'université de Grenoble, ils rappellent les gestes barrières à respecter et si ce n'était pas suffisant, une équipe de prévention sillonne les allées pour sensibiliser les étudiants. "Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos, les regroupements sont interdits dans les halls et les couloirs, il faut respecter la distanciation physique et les gestes barrières, ainsi que les sens de circulation mis en place dans les bâtiments", explique Kamila.

Des panneaux et une équipe de prévention assurent le rappel des gestes barrière auprès des étudiants. © Radio France - Louise Buyens

Des règles théoriques qui ne sont pas toujours bien respectées, remarque Erwan, étudiant en informatique et mathématiques appliquées : "Quand on marchait dans les couloirs, on était tous collés les uns aux autres, on a arrêté le confinement beaucoup trop tôt, on va avoir une nouvelle vague et un nouveau confinement, c'est certain !", prédit-il.

Des amphis à moitié vides et des cours sans professeur

Entre la crise sanitaire et une fin d'année scolaire parfois chaotique pour les étudiants, comme pour les bacheliers, cette rentrée est plus que particulière et demande beaucoup d'adaptation de la part des élèves, d'autant que l'organisation peut encore évoluer. L'université pourrait repasser à l'enseignement à distance si besoin. Pour l'instant, les cours ont lieu dans des amphithéâtres à moitié vide, afin de respecter les distanciations physiques. Forcément, la situation complique l'apprentissage, selon Roxane : "Ils ont mis en place un système de rediffusion, au lieu d'être tous au même endroit, nous sommes répartis dans deux amphithéâtres, mais un seul a le professeur et les autres suivent le cours en visio. Pour faire respecter le silence ou poser des questions, c'est compliqué".

Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés dans tous les bâtiments de l'université de Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

Les soirées étudiantes fortement déconseillées

Autre source d'inquiétude : l'organisation des soirées étudiantes, facteur de circulation du virus. Le préfet de l'Isère appelle les jeunes à ne pas organiser ces événements festifs. Il annonce également l'installation d'un centre de dépistage sur le campus, dès la semaine prochaine.