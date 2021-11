A Orléans, des étudiants se mobilisent contre la suppression de places l'année prochaine à l'université

Quel avenir pour les filières Sciences et Techniques à l'université ? Depuis la rentrée de septembre, le mouvement « Staps oubliés » multiplie les actions dans plusieurs villes. Lundi 8 novembre 2021, c'est le syndicat étudiant UNEF d'Orléans, qui s'est mobilisé au sein des locaux de l'UFR, l'unités de formation et de recherche STAPS à Orléans la Source.

400 étudiants en moins pour la prochaine rentrée.

Un rassemblement loin d'être anodin puisque dans l'après-midi se tenait un conseil de gestion où a été votée, selon l'Unef, la réduction des capacités d'accueil au sein de l'UFR Sciences et Techniques. Conséquence : moins d'étudiants auront la possibilité d'intégrer le cursus STAPS pour la prochaine rentrée.

Et cela va d'ailleurs concerner tous les étudiants de l'UFR Sciences et Techniques d'Orléans comme l'explique Jean Karkach, étudiant en droit-histoire à Orléans et syndiqué à l'UNEF. "Par exemple, cette année, il y a 450 étudiants en STAPS à Orléans, l'année prochaine ils seront 350. Et cela va concerner tous les étudiants de l'UFR Sciences et Techniques. La raison de cette baisse d'effectif s'explique par une mauvaise campagne de recrutement car il n'y a pas suffisamment de nouveaux postes d'enseignants alors que le nombre d'élèves grandit. Au total, cela fera environ 400 étudiants en moins pour la prochaine rentrée."

Mouvement national "STAPS oubliés" © Radio France - Julien Frenoy

Le président de l'UNEF à Orléans, Mouhammad Benussi Thioune, espère que les choses vont bouger car pour lui, "la fac met en péril l'avenir des étudiants mais aussi la vie des professeurs qui ne peuvent plus travailler dans ces conditions."

De son côté, ce lundi, l'université d'Orléans dit ne pas être en mesure de confirmer ces informations.