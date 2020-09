Les étudiants de Limoges appelés à garder le masque lors des soirées de rentrée

La rentrée universitaire revêt bien évidemment à Limoges comme partout un caractère très particulier avec le coronavirus qui continue de circuler. "Nous avons quelques cas positifs déclarés chez les personnels et les étudiants" a reconnu ce mardi le président de l'université de Limoges Alain Célérier mais pour l'instant aucune fermeture n'est envisagée. Un climat qui peu paraître encore plus inquiétant pour les primo entrants reconnait le vice président étudiant Jordan Gamaire. "Nous les aidons à trouver leurs marques grâce à des tuteurs que nous avons spécialement formés"explique t-il.

Les soirées étudiantes d'intégration bannies dans le contexte actuel

Si à l'université on affirme mettre tout en oeuvre pour éviter la propagation du virus dans l'enceinte des bâtiments, difficile de contrôler leurs comportements en dehors de l'université. Et la période de rentrée est souvent propice aux soirées et aux retrouvailles. Camille étudiante en STAPS le reconnait "C'est sûr qu'en soirée on se retrouve assez souvent et les étudiants sont assez proches et ne portent pas forcément un masque". C'est à cause de ce genre de situation que Jordan Gamaire lance un appel à la vigilance. "Les gestes barrières doivent s'appliquer en dehors de l'université... c'est la rentrée et la période d'intégration mais c'est dans ce genre de soirées que peuvent se créer des clusters et ça peut provoquer le confinement de toute une promotion ce qui n'est souhaitable pour personne".