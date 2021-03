Les étudiants de Nantes en galère pour décrocher des stages

Le gouvernement a annoncé la mise en ligne de 30.000 offres de stage sur le site 1jeune1solution. Le but, aider les étudiants à trouver un stage en pleine crise sanitaire. Un nombre qui reste faible pour le nombre d’étudiants en recherche de ces offres. Il n’y en a que 224 en Loire-Atlantique alors que Nantes compte plus de 60.000 étudiants. Nous avons rencontré une de ces étudiantes en galère.

Ça commence à me mettre de grands doutes pour l’année prochaine

Au quatrième étage de cet immeuble nantais, Audrey Pavageau est rivée derrière son ordinateur, sur la table de son salon pour essayer de trouver un stage. Elle cherche depuis septembre, mais pour l'instant toutes ses demandes restent sans réponse. « Ça commence à me mettre de grands doutes pour l’année prochaine, se lamente Audrey derrière ses lunettes rectangulaires. Normalement on est censé être sur le terrain en tant que professionnel avec ces stages, sauf que si on n’a pas vraiment exercé on se sent un peu illégitime. »

C’est un peu éprouvant de ne pas avoir de réponses

Audrey Pavageau est en dernière année d’un master de sciences de l’éducation, elle devait commencer son stage il y a deux mois. Une situation stressante pour elle et sa sœur qui a les mêmes difficultés pour obtenir des réponses positives. « Dis-moi là, parce que j’ai l’impression que t’es un peu triste, s’inquiète Audrey. » Sa sœur, Laureline lui répond : « Oui, c’est sûr c’est un peu éprouvant de ne pas avoir de réponses. »

Audrey et sa sœur Laureline s'inquiètent pour leur avenir. © Radio France - Matthieu Bonhoure

C’est vraiment faire un stage pour faire un stage

De son côté, l'Université de Nantes essaie de trouver des solutions. Il est proposé aux étudiants de valider leur stage obligatoire via d’autres projets, comme l'emploi étudiant d'Audrey. Elle donne des cours de soutien à domicile depuis plusieurs mois. « Peut-être que je vais finir par demander si ça peut faire office de stage, regrette-t-elle. C’est vraiment faire un stage pour faire un stage. »

Enfin une réponse positive

Sans solution pour l’instant, elle continue d'appeler pour essayer de décrocher un entretien d'embauche. Elle prend son mal en patience et multiplie les relances. Audrey compose le numéro d’une énième entreprise. Enfin quelqu’un décroche : « J’ai bien précisé que c’était un entretien d’embauche pour vous. J’ai ajouté qu’il s’agit d’un stage pour une étudiante de dernière année de master. » Un coup de fil qui aboutit enfin. Audrey est ravie, presque émue : « Je savoure ce moment ». Peut-être une bonne nouvelle, mais l’étudiante préfère ne pas trop s’avancer. Elle a déjà eu deux entretiens avec des réponses positives, finalement annulés à cause des restrictions sanitaires.