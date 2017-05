Les étudiants de Perpignan donnent leur avis sur le nouveau campus en centre-ville

Des étudiants de Perpignan viennent de créer une association pour participer à la création du nouveau campus en centre-ville.

Pas question que les décisions se prennent sans eux. Quelques étudiants du campus de Perpignan ont monté une association pour participer aux discussions sur le projet de leur nouveau campus, en centre-ville. Le campus Mailly doit ouvrir ses portes à la rentrée prochaine, pour 500 étudiants.

Cette association s'appelle La Fédération Campus Mailly, elle compte déjà une trentaine d'étudiants engagés, surtout dans les filières concernées par le déménagement en centre-ville (la licence et les masters de droit, l'Institut d'Études Judiciaires et l'Administration Économique et Sociale). "Il faut que les étudiants soient acteurs dans toutes les délibérations, explique Vassily Lorre, vice-président de l'association. Que l'on puisse rappeler que les étudiants veulent certaines choses."

"On a senti un mécontentement de la part des étudiants" - Loreline Gaston, déléguée de la section Droit

Tout est parti d'une réunion, il y a quelques semaines. La mairie et l'université ont présenté aux étudiants le projet de transfert de certaines promotions vers ce nouveau campus, situé juste à côté de l'hôtel Pams et de la médiathèque. "On a senti un mécontentement de la part des étudiants, note Loreline Gaston, déléguée de la section Droit pour l'association. Nous avons eu peu de temps pour poser nos questions et le projet a été présenté assez maladroitement."

Plusieurs points posent problème, selon les étudiants. D'abord, le transport. La mairie propose une navette qui relierait le parking de l'université au centre-ville. "Mais certains habitent à Sorède, à Latour-Bas-Elne ou ailleurs dans les Pyrénées-Orientales, et ils ont déjà une demi-heure ou trois-quarts d'heure de trajet tous les matins, regrette Loreline. Avec le nouveau campus en ville, ils devront, en plus, faire vingt minutes de vélo ou de navette."

Ce trajet en bus pourrait coûter une vingtaine d'euros par mois. "Donc 200 euros pour dix mois de scolarité par an, calcule Guillaume Nomico, le président de l'association. Alors que pour 162 euros, les étudiants de moins de 26 ans peuvent avoir un abonnement illimité sur l'année complète avec les bus de Perpignan."

Il y a aussi les repas, sur place. "Nous avions prévu une carte de réduction utilisable dans certains commerces du centre-ville, explique Annabelle Brunet, adjointe au maire en charge de l'université. Les premiers retours des commerçants indiquent que les étudiants pourraient avoir des repas allant de 4 à 9 euros, en fonction du menu." Mais pour quelle nourriture? Il manque encore quelques détails, souligne Guillaume. "La fourchette ne suffit pas, il faut intégrer les étudiants dans les décisions qui les concernent."

Des négociations en bonne voie

"Pour l'instant, nous n'avons que des réponses positives de la part de la mairie", se réjouit Vassily. Même constat pour Chloé Fouché, secrétaire de l'association. "Maintenant que le projet est acté, il faut dialoguer. Je pense que ça va bien se passer et que ça dynamisera le centre-ville de Perpignan." Sur ce point, Annabelle Brunet confirme. "C'est très bien que les étudiants s'approprient le centre-ville et en ce sens, l'association ne peut qu'aider le projet." À une seule condition, selon Maurane Trebillac, secrétaire générale : "Que la démarche soit faite intelligemment. Il faut donner aux étudiants les moyens de consommer et de faire vivre le centre-ville."

L'association organise sa première assemblée générale ce samedi.