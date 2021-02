Les étudiants de retour à l'université de Caen

Les étudiants reprennent progressivement les cours en présentiel sur le campus de l'université de Caen. Après les étudiants en première année, ceux en master vont retrouver à partir de ce lundi les cours en amphis. Seules exceptions : les filières de droit et de psychologie.

Le campus de l'université de Caen va reprendre vie. Après les étudiants en première année, ceux inscrits en master vont reprendre les cours en présentiel assure ce matin sur France Bleu Normandie le président de l'université de Caen, Lamri Adoui. Le retour des licence 3 sera organisé par chacun des UFR.

Une organisation repensée dans son intégralité

Pour assurer ce retour, l'université de Caen a déjà commencé par tenter de réduire la fracture numérique. Comment ? En prêtant ou en donnant des ordinateurs, tablettes ou téléphones aux étudiants. Deux millions et demi d'euros ont été investis dans l'achat de matériel informatique.

Les épiceries sociales et solidaires pour permettre aux étudiants de remplir leur frigo sont aussi soutenues. Des aides d'urgence également proposées pour les jeunes les plus en difficulté. Renforcés également, les services de prévention qui assurent un lien social et psychologique avec les étudiants en souffrance. Des centaines d'emplois étudiants ont aussi été recrutés pour aider au suivi pédagogique annonce le président de l'université de Caen.

Deux exceptions à cette reprise des cours en présentiel

Cette reprise des cours "physique" ne s'applique pas aux filières de Droit et de Psychologie. Les effectifs sont trop nombreux pour permettre un retour en présentiel dans le respect des règles sanitaires. Il y a par exemple 1500 étudiants inscrits en Droit et 75 groupes de travaux dirigés à organiser pour les seuls étudiants inscrits en 1ère année relève Lamri Adoui.

