Les étudiants de Rouen partagés entre envie de faire la fête et nécessité de respecter les gestes barrières.

Les étudiants de Seine-Maritime et de l'Eure reprennent peu à peu le chemin de l'université Rouen Normandie. Des règles sanitaires ont été mises en place dans les bâtiments pour limiter les risques de contamination au coronavirus, un siège sur deux est occupé dans les amphithéâtres, le masque est obligatoire. Mais en dehors des cours, les étudiants gardent-ils leurs distances ?

J'ai quand même envie de profiter de ma vie étudiante

Clémence, 18 ans, vient de faire sa rentrée en première année "technique de commercialisation". Elle a une soirée étudiante prévue ce jeudi soir, plusieurs dizaines d'étudiants se sont donnés rendez-vous dans un bar de Rouen, mais Clémence va quand même s'y rendre, pour s'intégrer.

"C'est pas forcement judicieux d'y aller par rapport au Covid, mais après on nous a bien expliqué qu'il y aurait tous les gestes barrières, puis bon j'ai quand même envie de profiter de ma vie étudiante, je ne vais pas me priver d'y aller et rester dans mon coin, j'ai envie de m'intégrer avec les gens, donc je vais y aller plaisir. J'éviterai peut-être d'aller voir mes grands-parents le week-end prochain, mais bon il faut bien que je rentre chez moi quand même. Je n'ai pas envie de me priver à cause du covid, j'ai envie de profiter, c'est ma première année, j'ai envie de faire comme tout le monde. On est quand même tous un peu conscients, on est quand même grands, on sait que ce n'est pas rigolo, c'est quand même quelque chose de grave et d'important, on verra, on fera attention quand même, il faut qu'on respecte la distanciation, après ce sera compliqué en soirée", raconte Clémence

Le masque ça crée de la distance

Une rentrée masquée, ce n'est pas forcement simple pour s'intégrer et se créer un groupe de potes. "J'avais l'image des soirées, de rencontrer des personnes, comme un nouveau départ. On quitte une petite ville pour une grande. Là tout le monde est à une ou deux personnes, et personne n'échange entre groupes. Le masque ça crée de la distance et on a moins le réflexe d'aller vers d'autres personnes", confie Justine, 18 ans, assise sur un banc avec une autre étudiante, masque sur le nez.

On se concentre un peu plus sur le regard

"Il y a tout un truc qu'on perd, on se concentre un peu plus sur le regard, mais tous les sourires, toutes les petites blagues qui marchent moins. La communication est assez entachée", confirme Ewen, 20 ans, étudiant en licence 3 de management.

Alors pour faire connaissance, il y a les traditionnelles soirées étudiantes dans des bars, là aussi masqués quand on est debout. Joan, 20 ans, a participé à une soirée avec une petite centaine de personnes la semaine dernière, "c'est forcement plus difficile de respecter les gestes barrières quand la soirée avance, qu'on commence tous à s'ambiancer. Le patron du bar, les gens du bureau des étudiants, nous encouragent à garder le masque, les distances", explique le jeune homme. Mais Joan le reconnait, lors des soirées chez ses amis, en plus petit nombre, les gestes barrières sont souvent mis de coté.

Marteler les messages de prévention

Alors pour inciter les étudiants à prendre leurs précautions face au coronavirus, même en dehors du campus, l'université va continuer de marteler les gestes barrières à adopter en dehors des cours, lors d'ateliers et de spectacles de théâtre sur le campus. "On va essayer de faire en sorte de leur donner tous les outils pour pouvoir continuer de se protéger. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l’extérieur du campus, ce sont des adultes, des jeunes adultes. Donc oui on va répéter la sensibilisation avec nos infirmières, avec des expérimentations pour pouvoir voir concrètement pourquoi ça marche de se laver les mains, pourquoi c'est important de ne pas toucher son masque", explique le docteur Judith Fischer, médecin directeur du service de médecine préventive universitaire.

L'université de Rouen va donc organiser mi octobre, quand tous les étudiants auront fait leur rentrée, une formation pour une trentaine de présidents d'associations étudiantes, une formation d'une journée et demie, pour qu'ils puissent parler prévention liée à l'alcool, aux drogues, mais aussi au coronavirus. Par ailleurs, huit étudiants dits "relais santé" vont également être engagés (payés 80% du SMIC) pour faire de la prévention auprès des étudiants, ils vont notamment organiser des ateliers lavage des mains et port du masque. Enfin la troupe de théâtre d'improvisation de l'université va aussi être mise à contribution pour réaliser des spectacles surprise sur le campus.

En parallèle, la campagne de dépistage du coronavirus va commencer ce mercredi sur les sites de l'université Rouen Normandie, explique le docteur Judith Fischer. D'abord sur le campus du Mont Saint-Aignan et celui du Madrillet à Rouen, puis sur le site Santé boulevard Cambetta toujours à Rouen, ensuite Elboeuf et Evreux. Le dépistage va être proposé aux étudiants volontaires jusqu'au 2 octobre.

Plus de 30.000 étudiants vont rentrer dans les prochaines semaines sur les différents campus de l'université de Rouen Normandie