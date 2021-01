Les étudiants en médecine de Saint-Étienne réclament la réouverture des bibliothèques universitaires

Ce lundi 4 janvier, les bibliothèques universitaires de Saint-Étienne ont rouvert en click and collect. Mais les salles restent toujours fermées au public. Depuis trois mois, impossible pour les étudiants de travailler dans les BU. Une situation dénoncées par les étudiants en médecine (les élus de l'UFR, l'ADEMS, la FASEE et l'ANEMF).

"Les étudiants travaillent depuis trois, quatre mois chez eux, dans un endroit pas forcément calme et serein, il n'y a pas une égalité des chances au niveau du logement, certains peuvent être désavantagés par rapport à ça, dénonce Anthony Mendès-Fernandes, élu étudiant à l'UFR de Médecine. Et puis au niveau national, dans certaines villes, les bibliothèques universitaires sont ouvertes et donc permettent d'avoir un lieu de travail qui est calme et apaisant pour les étudiants. Et à Saint-Étienne ce n'est pas le cas. Il y a des concours nationaux qui sont prévus en fin d'année. Le concours va déterminer où on va exercer, et quelle spécialité on va exercer. Le classement va décider de tout ça. Les autres étdudiants peuvent se préparer comme ils le souhaitent. Tandis qu'à Saint-Étienne on n'a pas accès à toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Cette volonté de ne pas ouvrir créé des inégalités".

Les étudiants en médecine de Saint-Étienne ont déjà dénoncé il y a quelques semaines l'organisation des partiels pour les premières années : les étudiants positifs ou cas contacts au Covid n'avaient pas eu le droit de se présenter à l'examen.