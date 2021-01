Les étudiants expriment dans un sondage leur détresse et l'urgence de rouvrir l'université du Mans

Les étudiants veulent que rouvre l'université du Mans et expriment une détresse psychologique. Dans un sondage réalisé auprès des 13 000 étudiants, il ressort que plus de 65% de personnes ayant répondu (3 053 étudiants) sont pour la réouverture de l'université et 36% affirme ne pas aller bien

Le comité de mobilisation de l'université du Mans a dévoilé les résultats du questionnaire envoyé aux 13 000 étudiants et 1 100 enseignants et personnel administratif de l'université du Mans.

Le résultat est net. A la question, "êtes vous pour ou contre la réouverture de la fac le plus vite possible ?", sur les 3 000 étudiants ayant répondu à ce sondage, 68% se disent pour. On retrouve sensiblement la même proportion chez le personnel, 63% se disant en faveur d'une reprise des cours en présentiel. Il faut dire que seulement 12% des étudiants affirment réussir à suivre tous les jours les cours en ligne.

12% des étudiants trouvent la motivation pour suivre les cours en ligne tous les jours

Epuisement, stress et perte totale de motivation

L'autre élément notable de cette enquête concerne l'état psychologique des étudiants. 36% déclarent ne pas aller bien et souffrir d'épuisement, de stress et d'anxiété. L'isolement est également mis en évidence. Enfin plus de 70% affirment ne plus avoir de motivation.

"C'est un constat qui est terrible" dit Lou-Anne Goutier, étudiante et membre du comité de mobilisation ayant réalisé cette étude. Elle appelle le gouvernement a prendre la mesure de la détresse des étudiants.