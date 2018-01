"Il y a 160 000 personnes accréditées, c'est plus que la population de Grenoble !", s'exclame Jean-Claude Lemoine depuis Las Vegas. Le directeur de l'Institut de l'Entrepreneuriat de Grenoble Ecole de Management (GEM) accompagne cette année ses 30 étudiants à "la mecque des créateurs d'entreprises" et des nouvelles technologies : le Consumer Electronics Show (CES). "C'est un salon exceptionnel. Vous avez toutes les start-ups du monde entier qui viennent présenter leurs produits", raconte-t-il.

Faire le poids face aux géants

"Il y a des chinois qui viennent de passer à côté de moi", s'amuse Jean-Claude Lemoine en plein direct sur France Bleu Isère. Au CES, on retrouve des entrepreneurs des quatre coins du monde, y compris les géants du web comme Google et Amazon. À côté d'eux, les étudiants grenoblois "font le poids", assure le directeur de l'Institut de l'Entrepreneuriat de GEM. "C'est très bien organisé et nous ne sommes pas au même endroit que les géants. Alors que si c'était le cas nous serions en concurrence directe et on ne nous verrait pas." Or la France est la deuxième délégation en nombre de participants à ce salon et Grenoble est la deuxième délégation française après Paris" précise-t-il.

Jeunes étudiants, futurs entrepreneurs

Les 30 étudiants de GEM sont loin d'être en vacances à Las Vegas. "Ils ont monté les stands, ils font la présentation des produits et fin janvier, de retour à Grenoble, ils assureront le suivi des clients en anglais", détaille Jean-Claude Lemoine. Pour leur encadrant, ce voyage est pour eux une chance de concrétiser leurs projets d'avenir : "Leur but est de créer leur propre entreprise. Venir ici pour eux c'est le Graal, les Golden Globes."

