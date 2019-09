Les étudiants ont du mal à trouver un logement à Nice

Nice, France

L’enseignement supérieur sur l’Académie compte 31 343 étudiants pour cette rentrée 2019/2020. Nice reste la ville la plus chère en province pour étudier après la région parisienne, selon le classement en août dernier de l’UNEF : il faut un budget mensuel de près de 1000 euros dont 600 pour le logement.

Rester chez ses parents

On oublie la liberté de filer après le bac pour habiter chez soi... « Les loyers exorbitants contraignent de nombreux étudiants azuréens à continuer à vivre chez leurs parents » confie un enseignant de l’Université Nice Côte d’Azur.« Ensuite, l’habitat urbain très dense et étalé sur le littoral, avec des axes routiers exigus et une seule ligne SNCF, rendent les déplacements compliqués ». Un autre professeur du site Saint Jean d’Angely confie au micro de France Bleu Azur « que faut-il dire à un étudiant qui arrive en retard... pour passer un examen... à cause des embouteillages... alors que nous avons eu le même ennui la veille?... les municipalités et la Région devraient prendre en compte les difficultés du logement étudiant. »

Studio : les demandes saturées

Depuis le mois de mai les responsables de nombreuses agences de location du centre-ville voient défiler jusqu’à 10 étudiants chaque jour pour des demandes à 90% de location de studio. Prix moyen 600 euros.

Et selon l’agence ORPI « il n’y a pas assez de propositions... mais pour nous : ce sont de bons dossiers car les parents sont cautions. »

Le CROUS : une longue attente

Mon loyer sera autour de 250 euros par mois, j’ai galéré assure Martin inscrit en psycho mais c’est fait! Nice compte une dizaine de résidences étudiantes gérées par le CROUS pour 3000 places. Un nombre insuffisant par rapport à la forte demande.

Il existe également de nombreuses résidences étudiantes privées mais le prix est quasiment le double.

Le rêve de la colocation

Les étudiants sans logement pour cette rentrée ont toujours l’espoir de trouver des colocataires. La colocation « c’_est le mieux »assure Margaux, 22 ans, un varoise étudiante en droit à Nice. « Pour 500 euros par personne, on peut prendre un grand appart à trois ou quatre, on est pas tout seul. J’en rêve ! »_