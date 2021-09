Les étudiants rouennais ravis du retour des cours en présentiel

La rentrée universitaire débute cette semaine à Rouen. "Il y en avait besoin" déclarait ce mercredi matin sur France Bleu Normandie Coralie Duval, présidente de la Fédération des Etudiants Rouennais, la FEDER. "Le confinement et les risques sanitaires, ça été très, très difficile pour les étudiants et les étudiantes. C'est très important pour le bien être de tout le monde, pour aussi la qualité des enseignements et de la reprise des cours. En pratique aussi".

"On a plus de 80% des étudiants et des étudiantes qui ont pu décrocher lors du confinement, donc des étudiants et des étudiantes qui ont besoin d'être accompagnés pour éviter ce risque de décrochage à nouveau."

Le coût de la rentrée a augmenté en 2021 pour chaque étudiant de 1,32%, à 2.392 euros en moyenne, indiqué lundi la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) dans son baromètre annuel: "Plus de 4% à Rouen, on se base surtout sur l'augmentation des consommables, qui a plus de 6%. Donc tout ce qui est alimentaire. Le repas à 1 euro est maintenu pour les boursiers. En revanche, il revient un peu plus de 3 euros pour le reste de la population étudiante.