Saint-Étienne, France

Occupation validée par l'administration de la fac et votée à la majorité des 200 participants (vendredi midi) à l’assemblée générale.

Plus de 200 étudiants ont participé à cette AG de vendredi © Radio France - Yves Renaud

Dans l'amphi occupé depuis deux jours, les étudiants ont organisé un débat permanent avec tous ceux qui remettent en cause le système "Parcours sup" qui va instituer une sélection à l’entrée des études supérieures. Une sélection que refusent Elodie et Joanna deux étudiantes en anglais.

Les étudiants de Saint Étienne ont également crée cette semaine une section syndicale affiliée à la CGT pour ceux qui sont obligés de financer leur études en prenant des petits boulots en dehors de la fac.

Depuis hier donc l'amphi E1 est donc la plaque tournante d'où les étudiants sont en train d'organiser le programme de la semaine prochaine ... Nans, l'un des organisateurs du mouvement étudiant à Saint-Étienne

