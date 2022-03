Les 21 étudiants ukrainiens de Limoges "chamboulés" selon Thomas Bauer, Vice-Président de l'Université

Il y a 21 étudiants ukrainiens à Limoges en ce moment. Et ils vivent bien sûr des moments difficiles, loin des leurs. La fac de Limoges a décidé de les aider. Invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin, Thomas Bauer, Vice-Président de l'Université de Limoges a indiqué que ces 21 étudiants étaient "forcément chamboulés et déstabilisés par rapport à une situation sur laquelle ils n'ont pas d'emprise. Ils ont du mal à se concentrer. Ils sont toujours accrochés à leur téléphone, en quête d'informations et ils veulent avoir des nouvelles de leurs proches, évidemment. D'autant que certains de leurs proches sont en première ligne. En effet "un certain nombre de familles ont souhaité rester sur place pour défendre le pays et se protègent et se cachent, le soir ou en journée dans les caves. Et puis d'autres, évidemment, essayent de trouver des solutions pour quitter le pays" a précisé Thomas Bauer.

Une aide financière d'urgence et un accompagnement psychologique

Comment, concrètement, l'Université de Limoges peut les aider ? "La première démarche a été de pouvoir les accueillir, de faire une rencontre informelle pour libérer la parole et faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et exprimer leurs difficultés" a indiqué le Vice-Président de l'Université. Il s'agira ensuite de leur apporter une aide sur le plan "médical, psychologique et bien évidemment financier".

"Il y a plusieurs types d'aide qui sont mobilisables". La première est une aide pour les repas. Les étudiants ukrainiens n'étaient pas éligibles jusqu'à présent au repas à 1 euro, ils pourront désormais en bénéficier. "La deuxième chose, évidemment, ce sont des aides d'urgence en matière financière parce que évidemment, certains avaient des difficultés pour recevoir leurs bourses ou du retard au niveau des bourses", et donc une aide d'urgence a été débloquée avec "_des sommes jusqu'à 500 euros, pour pouvoir évidemment leur permettre de vivre, de survivr_e et de répondre à leurs propres besoins rapides et quotidiens".

Et puis, un accompagnement psychologique et de santé a été mis en place. "Nous avons aussi des psychologues" a précisé Thomas Bauer "pour les accompagner, pour leur permettre de pouvoir se sentir mieux et de trouver éventuellement des solutions pour eux, pour mettre des mots et peut-être prendre les décisions qui seraient les bonnes pour eux".

La fac de Limoges met tout en place pour que leur cursus soit validé

Le Vice Président de l'Université de Limoges a enfin indiqué que la fac travaillait pour faire en sorte que leur cursus et leur présence ici soit validée malgré les circonstances. "La présidente y tient absolument parce que nous avons des différences selon les formations, ils sont répartis un peu dans toutes les composantes. Et ils sont là pour plus ou moins longtemps. Il y en a même qui sont arrivés il y a à peine quelques semaines, juste avant le déclenchement de la guerre, et d'autres avaient déjà engagé des cursus depuis plusieurs années en Ukraine où ils devaient terminer leur cursus après un séjour à Limoges. Et malheureusement, ils ne vont pas pouvoir le terminer. Il faut qu'ils puissent le valider" a expliqué Thomas Bauer. "On va essayer de trouver les meilleures solutions au cas par cas" a-t-il conclu.