Éducation : les évaluations nationales en Bretagne sont-elles "manipulées" ?

Le syndicat enseignant SNUIPP-FSU estime que les évaluations nationales, pratiquées à la rentrée en CP, CE1 et 6e, sont "manipulées".

Les élèves français ont de bons résultats aux évaluations nationales, passées par les classes de CP, CE1 et 6e. Cela montre qu'ils ont rattrapé le retard pris pendant la crise sanitaire. Dans l'académie de Rennes, les CP de 2021 ont même des niveaux supérieurs à ceux des élèves de 2018. C'est le cas de la reconnaissance des lettres qui augmente de trois points ou de l'écriture des nombres en hausse de six points. En CE1, le niveau est meilleur également sur la lecture à voix haute (+6 points) ou l'écriture de nombres entiers (+6 points).

Lecture rapide, mais sans compréhension

"On peut se réjouir que les élèves reviennent en classe en présentiel et récupèrent le retard accumulé", estime Ewen Saliou, co-secrétaire départemental du Snuipp-FSU dans le Morbihan, le premier syndicat du primaire. Mais ça n'explique pas tout : "Depuis plusieurs années, il y a des injonctions faites aux professeurs dans les départements bretons : on demande aux enseignants de faire travailler la fluence et le décodage par exemple. Forcément, plus on fait bachoter, plus il est réussi quand il est testé. Le problème, c'est que certains pans entiers du programme ne sont pas travaillés, notamment la compréhension de lecture."

Et c'est pourtant, selon le syndicaliste, la clef : "Etre enseignant aujourd'hui, c'est aussi enseigner le fait d'être des citoyens avertis et critiques. La compréhension de lecture, qui pèse dans la résolution de problèmes, c'est important".

"Manipulation"

Plus grave, pour Ewen Saliou : "On est dans la manipulation des chiffres, les directeurs ont eu pour consignes d'avoir des consignes plus floues qui permettent aux élèves de réussir les évaluations. C'est truqué : ça ne correspond pas à la réalité et aux besoins des élèves."

Alors non, pour lui, le niveau n'est pas aussi bon qu'annoncé : Les élèves "n'ont pas rattrapé le niveau et notamment à cause des suppressions des RASED... les moyens de réseaux d'aides aux élèves, tous ces éléments qui ne sont plus là pour aider ceux en grande difficulté." Alors il faut mettre les moyens : "La baisse d'effectifs dans les REP, c'est bien, mais ce n'est pas à moyen constant, parce que ça pèse sur les autres écoles. C'est surtout avec la hausse des moyens qu'on arriverait à acquérir des niveaux d'élèves plus importants. Et puis le retour des RASED qui permettent de prendre des élèves en classe à part, et de les aider aux mieux."