Les femmes sont meilleures en orthographe que les hommes

Les femmes ont tendance à faire moins de fautes d'orthographe que les hommes, si l'on en croit les résultats du troisième baromètre du Projet Voltaire, publié mercredi : 40% des règles de grammaire et d'orthographe sont maîtrisées par les femmes, contre 34% pour les hommes.

Les femmes ont un meilleur niveau en orthographe que les hommes, et la maîtrise des règles d'orthographe augmente avec l'âge. Selon le dernier baromètre "les Français et l'orthographe" du Projet Voltaire, publié ce mercredi, 40% des règles de grammaire et d'orthographe sont maîtrisées par les femmes contre 34% par les hommes. Ce baromètre a été réalisé à partir des résultats obtenus en 2016 par ce service en ligne personnalisé de remise à niveau en orthographe, utilisé par plus de quatre millions de personnes depuis son lancement en 2008.

Un quart des règles connues au collège, la moitié en milieu professionnel

Un score maximum de 1.000 points (niveau expert) est attribué à chaque candidat à l'issue du test, et là aussi, "les femmes devancent les hommes, avec 602 points contre 532". Autre enseignement de ce baromètre : la maîtrise de l'orthographe s'améliore avec l'âge. "27% des règles" sont connues "au collège", "30% au lycée et 45% à l'université". Il faut "attendre d'être en milieu professionnel" pour que "52% des règles" soient maîtrisées, précise le Projet Voltaire dans son communiqué.

L'évolution des résultats au Certificat Voltaire en fonction de l'âge. - Projet Voltaire

L'examen des résultats aux tests proposés par le Projet Voltaire révèle aussi des disparités géographiques dans la maîtrise des règles d'orthographe. La région Centre-Val de Loire détient le meilleur score, avec 619 points obtenus dans le barème du certificat Voltaire, devant l'Occitanie (611 points) et les Pays de la Loire (608 points). L'Ile-de-France obtient 567 points, et la région Hauts-de-France arrive en dernière position avec seulement 498 points.

Les résultats au test d'orthographe du Projet Voltaire par région en 2016 (scores les plus bas en jaune clair, les plus élevés en orange vif). - Projet Voltaire

Fautes d'accord et de conjugaison récurrentes

Ces comparatifs ont été établis à partir de 84 règles "de base" utilisées par le Projet Voltaire pour tester le niveau des candidats, des règles visent à "éviter les fautes dans les communications courantes" et qui "sont censées être maîtrisées au collège". Pour ce test, les participants doivent par exemple choisir entre deux propositions pour donner l'orthographe d'un mot : "mieux" ou "mieu", "ils chantes" ou "ils chantent", "en faisant" ou "en fesant". Les résultats des tests 2016 montrent que les règles d'accord sont les moins bien maîtrisées (participe passé par exemple). Des erreurs d'emploi de temps et de conjugaison sont également récurrentes (le temps employé après "si", les terminaisons "-ions/ -iions").

Environ 2.000 écoles et 700 entreprises ont utilisé le service de remise à niveau en orthographe du Projet Voltaire, et "à ce jour, 100.000 personnes ont été certifiées en obtenant un score attestant leur niveau en orthographe".