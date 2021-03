Les filières agricoles peuvent attirer les jeunes en Sarthe sous fond de crise sanitaire

La crise sanitaire attire les jeunes dans les filières agricoles en Sarthe.

C'est ce que nous disait ce mercredi matin le directeur d'agro-campus. Une journée portes-ouvertes est d'ailleurs organisée ce samedi au lycée agricole de Rouillon. Les jeunes pourront rencontrer des élèves et des enseignants. Une filière qui attire et où il n'y a pas de chômage.

Dominique Aubine, le directeur d'agro-campus © Maxppp - Charles Deyrieux

850 élèves entre la formation générale et les apprentis

L'agro-campus de la Sarthe à Rouillon et Brette les Pins doit faire face comme tous les autres lycées à un protocole sanitaire strict. Même en étant un lycée agricole et en ayant des grands espaces pour les travaux pratiques, il y a aussi un self, un internat et des salles de classes avec les gestes barrières à respecter. En moyenne, il y a à peine la moitié des effectifs sur les deux sites. Malgré la crise sanitaire, tous les élèves ont pu effectuer leurs stages ou leurs apprentissages. De plus, l'établissement organise ce samedi une journée portes-ouvertes avec la mise en place d'un protocole sanitaire strict. Le lycée ne sera pas entièrement accessible aux visiteurs. Il s'agit surtout d'une journée d'information durant laquelle, les futurs élèves pourront ainsi rencontrer les enseignants et échanger avec certaines étudiants déjà sur place.

La bio-diversité, l'écologie, l'agriculture sont des métiers d'avenir. On l'a vu pendant la crise sanitaire, toute la filière a continué de travailler.

souligne Dominique Aubine, le directeur d'agro-campus. Cette journée permettra aussi aux futurs lycéens d'avoir un vrai échange physique et non pas seulement derrière un ordinateur rajoute le directeur.

