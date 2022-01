Les fonctionnaires, entre fatigue et "combattivité" : la FSU fait son congrès à Metz

La FSU tient son congrès national à Metz, cette semaine. La fédération syndicale unitaire est la première chez les enseignants, mais elle représente aussi d'autres corps de métier de la fonction publique d'état. Son secrétaire général était l'invité de France Bleu Lorraine, ce lundi matin.

Dans ce contexte de Covid et d'élection présidentielle, Benoît Teste décrit une situation un peu paradoxale chez les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier : "Il y a un mécontentement fort sur les salaires, les conditions de travail et la crise sanitaire a tout fait explosé : tout le monde a dit, on n'y arrive plus, on nous fait faire n'importe quoi. Mais d'un autre côté, ce qui s'est manifesté aussi, c'est un fort attachement à l'école publique. Les parents ont découvert au moment du premier confinement que l'école était absolument essentielle, qu'il était difficile de faire l'école à la maison. Finalement, il y a une confirmation de l'attachement au service public, on l'a vu notamment pour l'hôpital. Il y a une volonté de bien faire son boulot, il y a beaucoup de combattivité, c'est rassurant."

Cette dualité se retrouve dans un sondage Ifop qui va être dévoilé au congrès national. "Il y a de plus en plus de volontés de démission, ou en tout cas de recherches de nouveaux horizons, et d'un autre côté, on a des indicateurs qui montrent que les agents du service public font ces métiers parce qu'ils sont préoccupés par l'intérêt général, ils ont envie que leur métier évolue" avec le numérique, notamment, ou les préoccupations écologiques.

Forte de ce constat, la FSU compte bien faire entendre sa voix auprès des candidats à la présidentielle, et notamment ceux qui veulent supprimer des postes de fonctionnaires : "la fonction publique est un investissement, et pas un coût, martèle Benoît Teste. Quand Valérie Pécresse dit 'je vais supprimer des postes dans l'administration administrante', sur le terrain, les agents nous disent qu'ils sont à l'os. Il faudrait qu'elle nous dise exactement quels postes elle compte supprimer, parce que nous pensons au contraire qu'il y a des besoins nouveaux."