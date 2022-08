Les frais des étudiants lorrains augmentent encore à la rentrée

La précarité étudiante ne se résorbera pas cette année en Lorraine. Fédélor, la fédération étudiante de Lorraine, publie ce mercredi son indicateur du coût de la rentrée étudiante, estimée pour cette année à 2.396 euros, soit 3,46% d'augmentation.

Le "matériel pédagogique", plus grosse augmentation

L'étude est divisée en deux parties : d'abord les "frais spécifiques", que les étudiants ne payent qu'une fois par an. Cela comprend les droits d'inscription, l'assurance logement, la complémentaire santé ou encore le matériel pédagogique. C'est cette dernière dépense qui connaît la plus grosse augmentation : +15,82 %. Concrètement, en moyenne, un étudiant lorrain va dépenser plus de 300 euros pour s'équiper.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le deuxième volet de l'étude, consacré aux frais de vie courante, comprend lui aussi de nombreuses augmentations à cause de l'inflation, comme les transports ou encore la nourriture. "On a trois épiceries sociales à Nancy et Metz, dont 2.500 étudiants bénéficient. Elles sont fermées l'été, et on a déjà des appels pour savoir quand elles rouvriront" explique Enzo Zuddas, le président de Fédélor. Malgré cette aide, certains sont obligés de sauter des repas, car cette dépense est estimée à 356,10 euros. "Pour avoir un dîner conséquent, certains ne mangent pas le midi. Et beaucoup se tournent aussi vers la malbouffe". Les étudiants sont aussi nombreux à rogner sur les loisirs, mais surtout sur l'accès au soin.

Ce sont les associations qui prennent le taureau par les cornes à la place du gouvernement

Le président de Fédélor détaille les préconisations faites par la fédération afin d'améliorer le quotidien des étudiants. "On demande une réforme en profondeur de l'attribution des bourses, car le système laisse beaucoup de gens sur le carreau. Il faut aussi investir massivement, notamment pour la création de résidences étudiantes." Car le loyer reste la plus grosse dépense mensuelle, avec en moyenne 414,72 euros déboursés pour un appartement.