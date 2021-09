Les futurs architectes réintègrent leur école quatre ans après l’effondrement à Nancy

Les premiers étudiants de l'école d'architecture de Nancy ont fait leur rentrée dans le bâtiment qui s'est en partie effondré de façon spectaculaire en 2017. Plus de 6200 mètres carrés en bord de canal à moins de 10 minutes de la place Stanislas.

L'effondrement du parement de la façade, côte rue, n'avait fait aucun blessé mais il a fallu plus de deux ans pour comprendre ce qui s'était passé avant de réparer et sécuriser tous le bâtiment.

Une école d'archi qui s'effondre, c'est assez spécial.

« Ca nous fait une belle réputation parce que dès que l’on dit qu'on est en architecture à Nancy tout le monde nous connaît parce que c’est le comble pour un architecte de devoir étudier dans une école qui s'est effondrée ! » confie une étudiante qui découvre ces nouveaux locaux colorés et spacieux.

Dans l’amphi qui accueille les 130 étudiants masqués en première année, on commente aussi : « L'erreur est humaine » confie une étudiante quand son voisin ajoute : « une école d'architecture qui s'effondre, c'est assez spécial »

Retour en présentiel

Pendant quatre ans, les quelques 700 étudiants et 105 agents administratifs et professeurs avaient migré à côté du parc Sainte Marie, avenue Boffrand, dans les anciens locaux de beaux-arts avec un beau jardin mais les cours en amphithéâtre se déroulaient... en fac de sciences.

Le retour en présentiel est apprécié tant par les étudiants que par les profs qui ont fait leur rentrée, ce vendredi 3 septembre, sur le site des Rives de Meurthe.

Des étudiants qui découvrent les patios. © Radio France - Thierry Colin

Il aura fallu quatre ans pour retrouver le bâtiment conçu par l’architecte Livio Vacchini, disciple de Le Corbusier. Un délai nécessaire pour comprendre les failles du bâtiment et les réparer. Il faudra encore un peu de temps pour départager les responsabilités dans cet effondrement entre concepteurs et constructeurs du site inauguré en 1996 qui a été aujourd'hui entièrement sécurisé.

La fenêtre pédagogique sur des équerres

Pour Gaëlle Perraudin, directrice de l'école d'architecture : « On est content de revenir chez nous dans un bâtiment qui a été conçu spécifiquement pour les études en architecture et on propose un atelier avec des découpes laser et tout le matériel nécessaire pour faire des maquettes en bois ». L’effondrement d’il y a quatre an et sa reconstruction font désormais partie de la pédagogie : «il faut tirer des leçons et c'est important que les étudiants comprennent bien ce qui s'est passé et comment on a réparé et quelque part que ce soit un outil pédagogique».

Une fenêtre intérieure dans l’un des amphithéâtres permet d’ailleurs de montrer les nouvelles équerres qui tiennent les panneaux de béton de la façade.

Une rentrée universitaire en présentielle. © Radio France - Thierry Colin

Une rentrée masquée pour les 690 étudiants en architecture ; des jeunes et des enseignants heureux de reprendre les cours en présentiel après deux années très perturbées par le covid et quatre années dans des locaux temporaires de l’autre côté de Nancy.

Un bâtiment construit en 1996. © Radio France - Thierry Colin

Ecoutez Gaëlle Perraudin, directrice de l'école d'architecture de Nancy. Copier

125 étudiants en première année ont fait leur rentrée. © Radio France - Thierry Colin

Un bâtiment réparé et fonctionnel. © Radio France - Thierry Colin

Un bâtiment restauré et consolidé. © Radio France - Thierry Colin