Les futurs scénaristes français bientôt formés à Cannes

L'histoire d'amour entre le cinéma et Cannes n'est pas prête de s'arrêter. Alors que la ville accueille le Festival de Cannes depuis 1946, elle va bientôt voir sortir de terre un grand campus universitaire qui proposera des formations liées au cinéma et aux séries.

Les élus et porteurs de ce projet, qui est dans les cartons depuis plusieurs années, ont présenté ce lundi les plans du futur campus universitaire qui doit accueillir dès la rentrée 2019 un millier d'étudiants, dans le quartier de la Bocca, sur le site d'une ancienne usine à gaz, le long de l'avenue Francis Tonner.

30 millions d'euros de travaux

Les travaux doivent démarrer à l'été 2018 et ce projet très ambitieux va coûter 30 millions d'euros, financé en grande partie par la commune de Cannes. "On est une petite ville mais on est devenu le centre de la création audiovisuelle et cinématographique. Donc aujourd'hui, arriver à faire de Cannes également une ville de formation, c'est à la fois une mise en cohérence avec la réalité de notre ville mais c'est aussi la capacité de renforcer l'attractivité de Cannes et surtout, de fournir des jobs à nos enfants," explique David Lisnard, le maire de Cannes.

L'idée c'est de former des gens qui maitrisent le récit et qui peuvent ensuite l'appliquer à différents domaines, pas seulement au cinéma"

En tout, douze formations seront proposées, notamment un Master Création de Séries digitales et un Master Storytelling. Car oui, l'objectif c'est bien de former les futurs scénaristes français. "On forme beaucoup de jeunes en France qui savent faire du son ou qui savent tenir des caméras mais on forme peu de personnes qui créent des contenus. L'idée c'est donc de former des gens qui maîtrisent le récit et qui peuvent ensuite l'appliquer à différents domaines," éclaire Julien Gartner, chargé de mission à l'Université Côte d'Azur, c'est lui qui a imaginé en grande partie les formations.

Ce futur campus comportera également un bâtiment du CROUS et un multiplexe de 12 salles de cinéma, qui doit également voir le jour dans le courant de l'année 2019. Un grand parking de 1.000 places sera aussi créé.