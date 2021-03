Les gendarmes de Haute-Garonne alertent sur la mode des "défis" sur le réseau social Tiktok

C'est le nouveau jeu à la mode chez les adolescents. Via leur réseau social favori, Tiktok, ils se lancent des "défis" dont certains peuvent conduire à des comportements dangereux, consommation d'alcool ou mise en danger physique. Les gendarmes de Haute-Garonne interpellent jeunes et parents.

C'est l'un des dernières tendances prisées des collégiens et lycéens depuis quelques semaines et les établissements commencent à en avertir professeurs, parents, et élèves eux-mêmes. Des suggestions de défis pouvant mettre en danger ceux qui y participent circulent sur Tiktok.

Boire de l'alcool, consommer de la drogue ou pratiquer certains actes sexuels

Les gendarmes donnent comme exemple l'incitation à la consommation d'alcool ou de stupéfiants, et la pratique d'actes sexuels.

Dans ces "défis" lancés sur Toktok, il faut avoir le plus de points possibles en relevant le plus de challenges possibles.

Ce type de jeux a déjà fait de nombreuses victimes, alors n'attendez pas pour échanger avec vos enfants et éviter leur participation à ces jeux qui pourraient avoir de lourdes conséquences pour eux ou leur entourage.

Les gendarmes rappellent que les personnels des établissements scolaires sont parmi les premiers interlocuteurs à sensibiliser sur ce sujet. Sur la page Facebook des Gendarmes de Haute-Garonne, une maman réagit "Le collège de nos enfants nous a alerté hier. Ils ne sont pas encore sur les réseaux sociaux mais on en parle souvent, qu'ils tombent pas des nus quand ils iront."

On estime que Tiktok compte 11 millions d'utilisateurs actifs en France. Les trois quarts des visiteurs quotidiens de TikTok se situent dans la tranche 11-24 ans.