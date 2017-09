Les grandes surfaces de l'Yonne s'attendent au rush des fournitures scolaires samedi

Avec la rentrée lundi, les parents se pressent dans les grandes surfaces ou les librairies pour remplir, liste en main, le cartable de leurs enfants. On compte plus de 58 000 écoliers, collégiens et lycéens dans l'Yonne.

Les fournitures scolaires, c'est le un moment important pour les grandes surfaces. En chiffre d'affaire, avec un budget de dépenses de 191 euros en moyenne cette année pour un enfant de 6ème, il arrive après Noël et Pâques. Les professionnels préparent ce moment dès la rentrée de l'année passée effectuée. Jérôme Chauffournais est le directeur de l'hypermarché Leclerc d'Auxerre: "Les sélections sont faites par nos groupements d'achats et on part faire nos achats pour l'année suivante en fonction des stocks qui restent et de ce qu'on sent pour l'année à venir. pour la rentrée c'est plutôt facile, les achats étant souvent les mêmes d'une année sur l'autre avec crayons, gommes, cahiers. ce qui est plus difficile ce sont les articles tendances avec les licences à anticiper pour les trousses, sac à dos, cahiers de textes sans oublier le textile. Pour le textile les achats se font 18 à 24 mois à l'avance."

Bruno Blanzat a suivi Anne et son fils Paul âgé 9 ans " On fait avec ce qui reste de l'année dernière et on réajuste avec la liste de cette année en faisant attention aux tarifs " explique Anne .

Liste de fournitures en main, Anne et son écolier de fiston font le tour des rayons, Paul, va découvrir le CM2 ,il passe plusieurs minutes à choisir son agenda:" Je veux des beaux petits trucs, pas des dessins qui ne ressemblent à rien."

Un peu plus loin dans les rayons, avec ses 3 enfants, Christophe fait bien attention: "On ne doit pas être loin de 200 euros par enfant. Ils ont le choix sur le taille crayon, la trousse, l'agenda, sinon c'est nous qui choisissons. Un cartable par exemple doit durer deux ans."

Nous laissons la conclusion à Paul : " On a nos nouveaux stylos, on a hâte des les utiliser, c'est génial !"

