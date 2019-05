Les Grands Témoins du 75ème anniversaire du Débarquement : le récit de Claude André

Caen, France

Claude André n'a pas 20 ans quand il s'engage derrière le général de Gaulle. Fuyant l'occupation allemande, le jeune caennais s'engage dès ses 18 ans dans la marine française alors contrôlée par le régime de Vichy dans le but d'avoir l'opportunité de rejoindre la Grande-Bretagne. Envoyé en Algérie pour suivre une formation à l'automne 1942, il arrive en plein débarquement allié en Afrique.

Il en profite pour grimper à bord d'un bateau de la France Libre pour gagner l'Angleterre. Déserteur, il s'engage au sein des forces navales de la France Libre. Claude André ne débarquera pas en Normandie, mais il participera à la bataille de l'Atlantique protégeant des convois alliés en mer, et pour traquer et couler les sous-marins nazis. Claude André a répondu à Isaline, Kelly, Chloé, Yusuf et Mohamed aux élèves de 3ème du Collège Stephen Hawking de Fleury-sur-Orne.

Réécouter les chroniques GRAND TEMOIN France Bleu avec Claude André

La chronique diffusée le lundi 27 mai :

DDAY 75ème - Grand témoin : Claude André et son entrée dans la résistance et dans l'armée. Copier

La chronique diffusée le mardi 28 mai :

DDAY 75ème - Grand témoin : Claude André et son rôle dans l'armée navale. Copier

La chronique diffusée le mercredi 29 mai :

DDAY 75ème - Grand témoin : Claude André et la belle anecdote des casiers de pêcheurs Copier

La chronique diffusée le jeudi 30 mai :

DDAY 75ème - Grand témoin : Claude André et son retour en France après la Libération Copier

La chronique diffusée le vendredi 31 mai :

DDAY 75ème - Grand témoin : Claude André et la fin de la guerre Copier