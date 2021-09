Les habitants de Cherbourg-en-Cotentin appelés à se prononcer sur les rythmes scolaires

Maintien des 4 jours et demi ? Retour de la semaine de 4 jours ? Une réflexion débute en ce mois de septembre à Cherbourg-en-Cotentin. Trois débats sont programmés et un vote est prévu les 8 et 9 novembre. Toute la population peut participer. La décision sera appliquée à la rentrée scolaire 2022.

"Souhaitez-vous le maintien de la semaine scolaire à quatre jours et demi ou préférez-vous le retour à la semaine de quatre jours ?" Voilà la question à laquelle tous les habitants de Cherbourg-en-Cotentin sont appelés à répondre : en réalité, les 56.000 inscrits sur les listes électorales, les parents d'élèves qui ne sont pas inscrits, mais également les enseignants et personnels qui n'habitent pas la commune mais travaillent dans les 41 écoles de Cherbourg-en-Cotentin (5.200 élèves en total). Pourquoi l'ensemble de la population ? Parce qu'autour de l'organisation de la semaine scolaire gravitent plusieurs sujets : garde des enfants, horaires des structures de loisirs et des associations, ou encore l'organisation du travail des parents.

Trois débats ouverts à tous

Depuis la rentrée de septembre 2014, la semaine scolaire est passée de quatre jours à quatre jours et demi pour tous les élèves des écoles publiques françaises. "En 2017, le gouvernement a fait le choix de permettre aux communes de déroger à la loi. Car la loi reste l'organisation sur quatre jours et demi. Mais l'Etat accepte une dérogation pour un retour à quatre jours. Depuis, on nous pose des questions. Le ministre de l'Education avait annoncé une évaluation de cette réforme, sauf qu'il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, on n'en peut plus d'attendre donc on prend le taureau par les cornes et on fait cette concertation", précise Dominique Hébert, l'adjoint en charge des questions de scolarité à Cherbourg-en-Cotentin. Depuis 2017, beaucoup de communes sont revenues à la semaine de quatre jours "de manière arbitraire, pour des raisons économiques ou d'organisation", ajoute l'adjoint. Cherbourg-en-Cotentin est restée à quatre jours et demi.

C'est un premier exercice de démocratie participative à cette échelle. Notre volonté est de faire ensemble plutôt que de faire pour, d'associer véritablement les citoyens dans les décisions municipales" - Noureddine Bousselmame, adjoint à la proximité et à la citoyenneté

"On engage cette consultation qui a été repoussée d'un an en raison de la crise sanitaire. C'était un engagement lors de la campagne municipale", résume Dominique Hébert. Ainsi, dès fin septembre, trois débats sont organisés sans la salle polyvalente Chantereyne et retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne Youtube de Cherbourg-en-Cotentin :

jeudi 23 septembre, à partir de 19 heures : "Rythmes scolaires et apprentissages", avec Florian Ouitre, enseignant chercheur à l'université de Caen

mardi 28 septembre, à partir de 20 heures : "Organisation de la semaine scolaire, des enjeux de société multiples", avec Camille Petel, ancienne directrice éducation-enfance à la ville de Montreuil à l'époque de la réforme des rythmes scolaires

samedi 2 octobre, à partir de 10 heures : "Impacts éducatifs des temps d'activités périscolaires", avec Laurence Davous-Lamour, docteure en sociologie et enseignante en développement social, et Franck Valério, directeur adjoint enfance-jeunesse à l'interco sud-toulousain et membre de la fédération française de rugby

Vote les 8 et 9 novembre

_"L'idée, c'est d'_éclairer les habitants sur l'impact de l'organisation des rythmes scolaires : chronobiologique, sur les capacités d'apprentissage, l'organisation de la société, etc. On a voulu un vrai débat démocratique", note Dominique Hébert. Des débats que la commune souhaite interactifs : les personnes présentes pourront poser des questions aux intervenants. Le pass sanitaire est exigé pour participer en présentiel. "La municipalité, en tant qu'organisateur de la consultation, ne prendra pas parti", expliquent les élus cherbourgeois.

Le temps de l'enfant impacte énormément de gens : les parents, les enseignants, les grands-parents, les nounous, etc. Ils ont tous le droit de donner leur avis. Comme ceux qui ne sont pas encore dans le circuit, comme les gens qui ont des enfants à la crèche aujourd'hui - Noureddine Bousselmame, adjoint à la proximité et à la citoyenneté

Ensuite, un vote est programmé les 8 et 9 novembre. Un code unique doit être transmis aux habitants. Le vote se fera via une plateforme numérique dédiée à la participation citoyenne et accessible depuis le site internet de la ville. Pour les personnes qui le souhaitent, une aide se apportée dans les équipements de proximité (maisons de quartier, mairies déléguées) et une urne permettant un vote papier sera aussi installée dans chacune des mairies déléguées. Le résultat sera ensuite annoncé sur les réseaux sociaux de la commune. "A partir du 10 novembre, on aura à travailler collectivement pour _harmoniser les pratiques_, adapter les plannings des personnels et des salles municipales", ajoute Dominique Hébert. La décision sera appliquée dès la rentrée de septembre 2022 dans toutes les écoles de Cherbourg-en-Cotentin.