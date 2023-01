La Région va porter plainte après de fausses alertes à la bombe dans les académies de Lille et Amiens

La Région Hauts-de-France va porter plainte après des fausses alertes à la bombe proférées sur des espaces de travail numérique (ENT) d'établissements des académies d'Amiens et de Lille, et sur les réseaux sociaux depuis le 2 janvier. Au total, une vingtaine d'établissements scolaires en France ont subi des menaces similaires et ont dû évacuer leurs locaux.

Quatre établissements menacés dans l'académie de Lille, un lycée dans celle d'Amiens

La Région Hauts-de-France indique que dans le rectorat de Lille, "quatre établissements ont reçu ces messages porteurs de menaces d’attentat. Dans l’académie d’Amiens, un lycée a été ciblé". C'est le cas notamment du collège et du lycée de Carvin, dans le Nord .

La Région décide donc de déposer des plaintes "pour chacune des menaces publiées sur l’ENT (Espace Numérique de Travail)". Elle précise : "après avoir été évacués et suite au travail des forces de l’ordre sur place, les lycéens ont pu reprendre les cours normalement et en toute sécurité. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine des menaces".