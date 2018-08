Plus de 3 000 étudiants doivent encore s'inscrire à l'université de Nîmes d'ici le 14 septembre.

Nîmes, France

Dossiers, photocopies de cartes d'identité et de diplômes: les inscriptions reprennent à l'université de Nîmes jusqu'au 14 septembre. Après la première vague d'inscriptions de début juillet, les étudiants peuvent à nouveau venir déposer leur dossier sur le site Vauban de 8h45 à 16h.

Une nouvelle cotisation obligatoire cette année

Plus de 3 000 étudiants doivent encore s'inscrire avant la rentrée. La procédure est la suivante: il faut se préinscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous. L'étudiant doit ensuite se présenter à l'heure avec toutes les pièces justificatives. Après vérification et saisie du dossier, il paye ses droits à l'université s'il n'est pas boursier.

Toutefois, cette année, il y a une nouveauté: la Cotisation Vie Etudiante et de Campus (CVEC). Chaque étudiant non boursier doit payer 90 euros lors de son inscription. Cette cotisation est destinée notamment à faciliter l’accès au soin et à financer des initiatives étudiantes.