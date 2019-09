Les IUT de Normandie font leur rentrée main dans la main

Les IUT de Cherbourg-Manche, Alençon et Caen fusionnent en ce début septembre et donnent naissance à l'IUT Grand Ouest Normandie inauguré ce mardi

Cherbourg-en-Cotentin, France

Il n'existe qu'un seul et même IUT donc désormais sur le territoire de l'ex Basse-Normandie, réparti sur 7 sites ( Alençon, Saint-Lô, Cherbourg, Caen, Ifs, Lisieux et Vire ) avec 3400 étudiants ( dont 830 à Cherbourg ) et 250 enseignants.

L'objectif est de faire à trois quelque chose de plus grand en terme d'image de marque, de visibilité sur les dispositifs offerts aux étudiants et de lisibilité pour les entreprises ou les échanges à l'international.

L'offre de formation reste la même avec 21 DUT ( Bac + 2), 25 licences professionnelles ( bac + 3 ) et 1 DUETi (diplôme universitaire d'études technologiques à l'international )

Des offres de formations plus visibles

Pour Jean-Luc Lamotte ancien directeur Cherbourg-Manche et chargé de mission pour la transition, ça devrait être plus facile de s'y retrouver pour les étudiants . "Les étudiants d'Alençon verront au même niveau, sur un seul site, les offres de formation de Cherbourg et de Caen _ce qui permettra d'ouvrir les univers des possibles et d'être attractifs aussi en interne_."

L'idée est d'être plus efficace et de travailler enfin ensemble notamment au niveau de la formation continue explique aussi Pierre Denise, président de l'université de Caen

Auparavant on avait 3 IUT qui se faisaient concurrence ou en tous cas ne s'aidaient pas les uns les autres. Par exemple si une entreprise de Caen avait besoin d'un certain type de formation non assurée à Caen mais qui l'était à Cherbourg, l'information n'était pas forcément transmise. Aujourd'hui cette synergie territoriale pourra jouer à plein. Pierre Denise, président de l'université de Caen

Pierre Denise précise qu'aucune suppression de postes, notamment administratifs, n'est prévu.