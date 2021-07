Les jeunes basketteurs nordistes découvrent le basket 3x3, une nouvelle discipline olympique

En marge de l'Open Plus de la Superleague, dont les phases finales se jouent sur le Champ de Mars à Lille, les 16 et 17 juillet, les jeunes joueurs découvrent le basket 3x3. Cette discipline fait ses débuts olympiques au Jeux de Tokyo, et les basketteurs nordistes ne manquent pas d'ambition!

Les repères des jeunes basketteurs sont bousculés en basket 3x3. Eux qui ont l'habitude de jouer dans des équipes de 5, les voilà qui se retrouvent à 3 sur un demi-terrain, avec un seul panier, et un temps de jeu limité! Mais peu à peu, ils s'habituent à ce rythme de jeu plus intense et plus vif. Victorine sort du terrain le souffle court et le front luisant de sueur. "Il y a plus de rapidité. Là où le 5x5 on peut plus se reposer entre guillemets. C'est à dire qu'on a normalement différents postes, chaque poste avec sa responsabilité, alors que là on n'est que trois du coup faut jouer à peu près tous les postes."

Pourquoi pas viser le haut niveau en 3x3, pourquoi pas les Jeux Olympiques !

La Fédération de Basket des Hauts-de-France profite de l'Open Plus de la Starleague 3x3, qui se tient sur le Champ de Mars à Lille les 16 et 17 juillet, pour faire découvrir la discipline aux jeunes adolescents. Elle fait ses premiers pas olympiques aux Jeux de Tokyo, et la fédération veut porter cette discipline au plus haut niveau. Nicolas Sale couve les U13 des yeux : ce conseiller technique, en charge du pole espoir de Wattignies, repère les futurs champions de demain. "Les règles sont vraiment différentes, mais ils se les approprie et on les voit trouver petit à petit des astuces qu'ils n'avaient pas au début." Les adolescents sur le terrain font partie des meilleurs de la région.

Les jeunes joueurs sont rapidement brieffé sur les règles du 3x3, et les mettent très vite en pratique. © Radio France - Louise Thomann

De quoi inspirer Awa, jeune joueuse arrageoise. "Pourquoi pas viser le haut niveau en 3x3 ... Après moi je suis plutôt équipe de France en 5x5 !" Et quand on lui demande "pourquoi pas les Jeux Olympiques en 3x3?", la réponse fuse avec un grand sourire. "Pourquoi pas!" Pour les Jeux de Tokyo, il est un peu tard : ils commencent le 23 juillet. En revanche pour les Jeux de Paris en 2024, tout est encore à jouer!