Brive-la-Gaillarde, France

"Les accidents de la route en deux-roues motorisés c'est 23 % des morts en France, pour même pas 2 % du trafic" rappelle Christophe Ecolan, le responsable de la piste CRS/Attitude Prévention. Celle-ci est installée derrière l'espace des Trois-Provinces à Brive depuis ce lundi. Jusqu'à vendredi les collégiens de 3e vont y venir pour apprendre les rudiments de la conduite à moto. La séance commence sur une moto de démonstration pour apprendre à démarrer, passer les vitesses, embrayer, freiner ... Puis équipés d'un casque et de gants, obligatoires, ils feront un premier tour de la piste avec un instructeur derrière, sur une moto à double commande, avant, pour ceux qui le peuvent, de faire quelques tours sur une autre moto, seuls.

Des futurs conducteurs de voiture

"On s'adresse à des collégiens parce que ce sont des primo-accédants" explique Christophe Ecolan. Et bientôt ils pourront aller sur la route avec une moto alors qu'ils n'ont eu que peu d'épreuves préalables. "Avec 7 heures de conduite en moto-école ils peuvent accéder au permis AM". Mais ils n'y a pas d'épreuve de code de la route rappelle le responsable. Et puis si ces jeunes n'ont jamais de deux-roues ils seront un jour sans doute conducteurs de voiture. "Ça leur permettra de savoir comment se comporte un deux-roues". Et peut-être sauront-ils alors mieux éviter un accident, très souvent fatal à un motard.