"Les jeunes doivent être nos relais et nos témoins" : une rescapée d'Auschwitz témoigne devant des lycéens à Nantes

Raconter pour ne pas oublier. Une journée autour de la Shoah a eu lieu ce mardi 22 janvier à l'hôtel de la Région, pour perpétrer le devoir de mémoire, développer l'éducation à la tolérance et sensibiliser les jeunes à cette partie de notre histoire. 650 lycéens venus de toute la région ont pu échanger sur la déportation des Juifs et les camps de concentration avec deux historiens mais aussi une rescapée d'Auschwitz, Ginette Kolinka, 93 ans aujourd'hui, qui a témoigné de son histoire. "Je fais ça depuis les années 2000", explique-t-elle. "Avant, je refusais, je ne voulais pas ennuyer les gens".

Devant les lycéens, elle a raconté l'horreur des camps, toujours les yeux fermés, "parce que ce que je dis, je le revis", souligne-t-elle. Déportée à l'âge de 19 ans, elle survit plusieurs mois dans le camp d'Auschwitz et raconte la tonte des cheveux, le manque d'hygiène, la faim, la soif, le froid... Son récit, glaçant, a fait réagir les jeunes lycéens : "Il y a certains trucs qui sont prenants, comme les toilettes par exemple", explique Mathieu. "Ça m'a assez choqué de savoir comment ils étaient traités dans les camps de concentration".

Des lycéens conscients de l'importance du devoir de mémoire, mais qui estiment avoir besoin d'entendre ce genre de témoignages pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé.

Il y a certains jeunes qui ne savent même pas ce qu'est la Shoah, c'est quand même très important, on nous en parle depuis qu'on est tout petit donc voir quelqu'un qui témoigne ça donne plus de réalité, parce qu'on en entend parler mais on se dit que ce n'est pas possible que ça soit si horrible que ça

Alexane, en 2nde à Bouguenais